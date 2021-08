LECCE – Tuia fiducioso: “Abbiamo lavorato bene, possiamo essere la sorpresa del campionato”. Henderson, addio ufficiale

Il neo difensore centrale del Lecce, Alessandro Tuia, ha parlato in conferenza stampa subito prima dell’allenamento congiunto con il Bitonto.

Il laziale ha esordito parlando della coppia con Lucioni: “Con Fabio mi sono trovato bene in queste prime uscite, così come con gli altri compagni di reparto e non. Siamo una coppia di centrali esperta? Sì, e francamente non ci vedo pro e contro, ma solo lati positivi sotto ogni punto di vista. Siamo comunque in tanti a disposizione del mister”.

Non è mancato un paragone con il Benevento: “Un parallelo tra noi ed il Benevento con cui ho vinto la B? Quella era un’ottima squadra sulla carta, ma non partiva tra le prime due favorite del campionato. Ecco, spero che anche noi potremo fare ancor meglio come mi è capitato due stagioni fa e che possiamo rappresentare una delle sorprese del campionato”.

La squadra arriva carica a Coppa Italia ed inizio campionato: Ci arriviamo bene, dopo aver svolto un buon ritiro ed aver dimostrato una crescita costante grazie al gran lavoro effettuato. Siamo molto fiduciosi in merito”.

Sulla Serie B: “Nel calcio i campionati non vengono definiti in base ai nomi, ma spesso a decidere il tutto sono la voglia che uno ci mette e le idee di gioco. E’ chiaro che calciomercato alla mano Monza e Parma sembrano aver già vinto il torneo, il calcio però è ben altro. Ciò che è sicuro è che ci sono squadre come il Lecce che ci proveranno per fare di tutto per arrivare lì in alto“.

Intanto è ufficiale l’addio di Liam Henderson, direzione Empoli, a titolo definitivo per una somma di circa 1,5 milioni. Ufficiale anche la cessione, a titolo temporaneo, del portiere 2003 Giovanni Cultraro al Trapani.