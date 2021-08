VOLLEY – Mercato: le ultime su Olimpia Sbv Galatina, Casarano, Leverano, Galatone

Continuano le grandi manovre dei club salentini di volley, impegnati a selezionare, sul mercato, gli elementi da inserire nei rispettivi roster 2021-22.

OLIMPIA SBV GALATINA – Il ds Santo Buracci ha chiuso il cerchio del sestetto base, prelevando il tedesco Lars Wilmsen, classe 1993, 204 cm d’altezza per 92 kg, con tanta esperienza nelle maggiori leghe pallavolistiche di Germania, Olanda e Svizzera. Confermato lo staff tecnico: Giovanni Stomeo coach, Antonio Bray il suo vice, Andrea Zilli collaboratore tecnico, Antonello Sarubbi scoutman, Andrea Blasi preparatore atletico. Per la selezione di Serie C, a distanza di cinque anni, ritorna in panchina coach Domenico Monaco.

LEO SHOES CASARANO – Sarà rossazzurro lo schiacciatore di banda Giovanni Scaffidi, messinese classe 2000, con esperienze a Brolo, Siena, Perugia e Ciriè e con ottime doti di ricezione e difesa. Entrano stabilmente in prima squadra tre giovanissimi: Luca Stefano, schiacciatore classe 2003; Gabriele De Micheli, centrale classe 2003; Gabriele Parlati, libero classe 2001 originario di Taviano. I primi due vengono dalla ‘cantera’ rossazzurra. Riconfermato, infine, il centrale Mirko Torsello, classe 1987, 198 cm d’altezza, già con esperienze in B e A.

BCC VOLLEY LEVERANO – Riconferme e un ritorni per il club gialloblù. Prolunga il suo matrimonio professionale con Leverano capitan Alessandro Orefice, opposto squinzanese. Ritorna Andrea Laterza, palleggiatore, già protagonista col Leverano nella storica stagione 2017-18, conclusasi con la promozione in A2. Ci sarà anche il centrale Filippo Scrimieri.

ALLIANZ COLAZZO GALATONE – Il ds Marco Imbriani sul mercato: “Faremo sicuramente ancora qualcosa. Con mister Alemanno abbiamo individuato altri due/tre elementi che possono aiutarci a completare un roster competitivo, quindi a breve ci saranno ottime notizie”. Un progetto che nonostante il momento difficile guarda già al futuro: “Anche in questa situazione guardiamo alle prossime stagioni, visto che abbiamo già opzionato qualche ragazzo promettente”.

