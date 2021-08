DILETTANTI – Ripescaggi, mancate ammissioni e organici di Eccellenza e Promozione pugliese 2021-22

Nel Comunicato Ufficiale Lnd Puglia di oggi, 10 agosto, si rendono note le società rinunciatarie e quelle ripescate nelle categoria di Eccellenza e Promozione.

ECCELLENZA – Rinunciataria la Deghi che, però, conserva la matricola e si dedicherà alla Juniores under 19. In Eccellenza, dalla Promozione, sono state riammesse Borgorosso Molfetta e Virtus Mola, entrambe nel girone A. Non ammesse per esaurimento posti disponibili: Canosa, Bitritto Norba, Città di Gallipoli, Sporting Apricena. Non aventi diritto: Foggia Incedit, Atletico Tricase, P. Spartan Legend, Polimnia.

Organici di Eccellenza: A. Toma Maglie, Ars et Labor Grottaglie, Atletico Racale, Atletico Vieste, Barletta 1922, Borgorosso Molfetta, Brindisi Football, Castellaneta, Città di Mola, Corato, De Cagna Otranto, Di Benedetto Trinitapoli, Gallipoli Football, Ginosa, Manduria, Manfredonia, Martina, Ostuni, Real Siti, San Marco, San Severo, Sava, Soccer Massafra, Team Orta Nova, Ugento, Unione Calcio Bisceglie, Vigor Trani, Virtus Mola. (28)

—

PROMOZIONE – Sono state ammesse Galatina Calcio (C) e Virtus San Ferdinando (A). Non ammesse per esaurimento posti disponibili: Capo di Leuca, Ideale Bari, Real San Giovanni, Lizzano, Cedas Avio Brindisi, Copertino, San Giorgio, Nuova Daunia, Mesagne, Latiano. Non aventi diritto: Levante Azzurro, Noja Calcio.

Organici di Promozione: Arboris Belli, Atl. Acquaviva, Atl. Tricase, Avetrana, Bitritto Norba, Brilla Campi, Canosa, Città di Gallipoli, Don Uva Calcio, Fesca Bari, Foggia Incedit, Football Acquaviva, Football Club Capurso, Galatina Calcio, Goleador Melendugno, Leverano, Novoli, Nuova Spinazzola, Parmhaclub Spartan Legend, Polimnia, Rinascita Rutiglianese, Sport Lucera, Sporting Apricena, Talsano, Taurisano, Veglie, Virtus Locorotondo, Virtus San Ferdinando.