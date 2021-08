LECCE – Mercato, un centrocampista e un difensore sul piede di partenza

Si profila una cessione pesante per l’Us Lecce. Nel gate partenze ci sarebbe un pezzo da novanta che, nella scorsa stagione, ha trascinato il Lecce dalla prima all’ultima gara: Liam Henderson.

Per lo scozzese, infatti, sarebbe vicino il suo trasferimento in Toscana. E, per lui, si tratterebbe di un ritorno di fiamma. L’Empoli, neo promosso in Serie A, avrebbe sondato il terreno e avrebbe proposto al Lecce una contropartita in denaro di circa un milione e mezzo di euro. Il club giallorosso potrebbe accettare l’offerta. Henderson, arrivato a settembre ’20 dal Verona a titolo definitivo, lo scorso anno ha giocato tutte le partite di campionato (38), entrambe le gare di playoff e entrambe le partite di Coppa Italia: 42 presenze e quattro marcature il suo score (un gol in Coppa Italia e, in campionato, ad Ascoli, in trasferta con l’Entella e a Vicenza).

Sul piede di partenza anche il difensore Davide Riccardi, direzione Triestina e, nello scorso anno, in prestito al Catanzaro. Col Lecce, Riccardi ha accumulato 14 presenze in C (con due gol), due in B e una in A (esordio a novembre ’19 in casa col Sassuolo), oltre a due gettoni in Tim Cup e tre in Coppa di C.

Altre due operazioni minori: ceduti, a titolo temporaneo, il portiere Antonino Viola (2003) al Molfetta e l’esterno offensivo 2003 Francesco Ancora alla Virtus Matino.

(foto: L. Henderson, ph. Coribello-SalentoSport)