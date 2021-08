LECCE – Ufficiale, Maselli va a farsi le ossa in C. Giovanili, gli staff completi 2021-22

Sergio Maselli saluta il gruppo Lecce e va ad accasarsi al Foggia a titolo temporaneo. Lo ha comunicato la società giallorossa, poco fa. Per il centrale di origine barese, quindi, ci sarà l’occasione per fare esperienza in Serie C, dopo aver orbitato ai margini della prima squadra del Lecce nelle ultime due stagioni (e aver dato il suo grande contributo nella Primavera neo promossa). Il classe 2001 nativo di Putignano, nella scorsa annata, ha raccolto sei presenze in campionato e due in Coppa Italia.

Intanto, il club di via Costadura ha ufficializzato gli staff per le formazioni giovanili. La Primavera 1 va a mister Vito Grieco; l’Under 17 a mister Simone Schipa; l’Under 16 a mister Vincenzo Mazzeo; l’Under 15 a mister Ernesto Chevanton. Mister Primo Maragliulo, già tecnico dell’Under 17 nella scorsa stagione, sarà impiegato in altro incarico.

Infine, convocazione nella sua nazionale Under 19 per il portiere rumeno Alexandru Borbei che sarà a disposizione del suo selezionatore per la doppia gara amichevole Bosnia-Romania, in programma il 5 e il 7 settembre.

(foto: Maselli in azione con la Primavera – ph. Coribello-SalentoSport)