CASARANO – Tre nuovi arrivi in casa rossazzurra

CASARANO – Altri movimenti di mercato in casa rossazzurra. Negli ultimi giorni ha firmato Tiziano Prinari, centrocampista 1995, già al Casarano nel 2014, con circa 150 gare in D con le maglie di Chieti, Nardò, Bisceglie, Nardò, Fasano e Fidelis Andria. Poche ore fa, è giunta l’ufficialità dei tesseramenti di Nicolas Di Biase, centrocampista centrale argentino 1988, nell’ultima stagione in Kuwait, e Facundo Coria, argentino 1987, trequartista, con esperienze in Argentina, Velez, Argentinos Juniors, Estudiantes, e, in Spagna, nel Villareal. Nella scorsa annata ha militato nell’Fc Messina.

Ufficialità: Marco Greco (d), Nicolò Tordini (d), Fabio Meduri (c), Gianmarco Rizzo (d), Serafino Iannì (p), Tiziano Prinari (c), Nicolas Di Biase (c), Facundo Coria (c).

Allenatore: Matias Calabuig (nuovo).

(foto: T. Prinari, ph. Cardone)