SERIE C – Mercato: il Taranto sistema il centrocampo, colpi under per la Virtus Francavilla

VIRTUS FRANCAVILLA – Dopo il ritorno di Riccardo Idda in difesa, nell’ultima settimana i biancoazzurri hanno ufficializzato ben quattro giovani di prospettiva. Nell’ordine: Luigi Gianfreda, Andrea Feltrin, Edoardo Priore e Giuseppe Cassano. I primi due sono difensori che arrivano rispettivamente da Lecce e Inter. Priore invece è un attaccante classe 2002 che arriva dalle giovanili dal Torino. A chiudere l’ufficialità di Cassano, portiere scuola Milan.

Ufficiali: Patierno (a. Svinc.), Perez (a. Arezzo), Carella (c. Conferma), Tchetchoua (c. Conferma), Milli (p. Lecce), Prezioso (c. Modena), Pierno (d. Lecce), Idda (d. Cosenza), Gianfreda (d. Lecce), Feltrin (d. Inter), Priore (a. Torino), Cassano (p. Milan)

—

TARANTO – Nelle ultime ore in casa rossoblù sono stati ufficializzati altri due calciatori, entrambi centrocampisti. Si tratta di Marco Civilleri e Franco Bellocq. Il primo arriva dal Licata e all’occorrenza può svolgere anche il ruolo di trequartista. Il secondo invece è argentino e nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Asteras Tripolis (Serie A greca). Gli ionici rimangono sul mercato alla ricerca di un centrale difensivo e due esterni d’attacco. Sono ancora in prova Zullo, Cannavaro e De Luca.

Ufficiali: Guastamacchia (d, confermato), Marsili (c, confermato), Versienti (c, confermato), Ferrara (d, confermato), Mastromonaco (c, confermato), Serafino (a, confermato), Santarpia (a, confermato), Diaby (c, confermato), Falcone (a, confermato), Longo (c. Lavello), Faiello (c. Real Aversa), Loliva (p. Bisceglie), Ghisleni (a. Atalanta), Italeng (a. Atalanta), Benassai (d. Pontedera), Tomassini (d. Roma), Granata (d. Cavese), Labriola (c. Napoli), Saraniti (a. Palermo), Chiorra (p. Empoli), De Maria (d. Giana Erminio), Civilleri (c. Licata), Bellocq (c. Asteras Tripolis).

(foto: Riccardo Idda, neo acquisto della Virtus Francavilla)