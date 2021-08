CASARANO – Sette arrivi ufficiali nelle ultime ore

Altri arrivi in casa Casarano. Nelle ultime ore, sono stati ufficializzati i seguenti calciatori: Luca D’Ambros, Ignacio Nicolas Pipistrelli, Emmanuele Tedesco, Vincenzo Patronelli, Mattia Coronese, Andrea Voli e Andrea Signorelli.

Dambros, attaccante classe 1996, ha cominciato la sua carriera in Brasile, suo Paese d’orogine, per poi sbarcare in Europa in Serie B danese; in Italia ha giocato nel trapani in Lega Pro (2017) e a Messina, in D, per sue stagioni. Nella scorsa annata, ha collezionato 17 presenze e sei gol.

Pipistrelli, attaccante italo-argentino classe 1997, ha giocato, nella sua nazione, nel Godoy Cruz per poi passare nel Torrijos, terza serie spagnola, segnando quattro gol in 18 presenze.

Tedesco, attaccante nativo di Brindisi, ha sempre militato in D con le maglie di Picerno, Mezzolara, Bastia, Fidelis Andria, Altamura e, nella scorsa stagione, nella Torres.

Patronelli, laterale sinistro classe 2002, ha iniziato la sua carriera nelle giovanili del Taranto e nella scorsa stagione ha militato nel Martina.

Voli, centrocampista classe 2003, è nato a Novara e si è messo in luce nella Deghi Calcio.

Signorelli, centrocampista 2003, si è formato nella Giovani Cryos per poi passare nelel giovanili di Bari e Virtus Francavilla, nell’under 15 del Foggia e quindi nel Matera.

(foto: L. Dambros, archivio ph. Di Biase)