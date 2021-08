TIM CUP – Quattro squadre già qualificate al secondo turno: il tabellone e il programma gare

Fiorentina, Udinese, Genoa e Spezia si sono già qualificate ai sedicesimi di finale di Tim Cup. Ieri, infatti, si sono disputati quattro anticipi dei 32esimi di finale: la Fiorentina ha battuto 4-0 il Cosenza (doppietta Vlahovic, Gonzalez, Venuti); l’Udinese, 3-1 l’Ascoli (doppietta Pereyra e Molina per i friulani, D’Orazio per gli ospiti); il Genoa, 3-2 il Perugia (ospiti in doppio vantaggio con Carretta e Lisi, poi rimonta genoana con Criscito, Hernani e Kallon); lo Spezia si è imposto per 3-1 in trasferta sul campo del Pordenone (Herlic, Nikolau e Colley per i liguri, Folorunshi per i locali). Chi prevarrà, quindi, tra Parma e Lecce, andrà a far visita allo Spezia. I sedicesimi di finale si giocheranno a metà dicembre.

Il quadro completo del turno di Coppa Italia:

Sampdoria-Alessandria lun. h 21

Torino-Cremonese dom. h 21

Cagliari-Pisa sab. h 21

Cittadella-Monza sab. h 18

Fiorentina-Cosenza 4-0

Benevento-Spal sab. h 17.45

Venezia-Frosinone dom. h 20.45

Bologna-Ternana lun. h 18

Genoa-Perugia 3-2

Salernitana-Reggina lun. h 20.45

Udinese-Ascoli 3-1

Crotone-Brescia lun. h 17.45

Pordenone-Spezia 1-3

Parma-Lecce dom. h 18

Empoli-LR Vicenza dom. h 17.45

Verona-Catanzaro sab. h 20.45