LECCE – Baroni tra Parma e mercato: “Sarà un test importante. E su Mancosu e Strefezza…”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato del match di domani e della situazione in casa giallorossa.

MANCOSU. “E’ una situazione esclusivamente tra calciatore e società. Il club mi ha comunicato che il calciatore non fa più parte del progetto tecnico ma su questa scelta non c’è alcuna valutazione da parte mia. Io chiaramente mi attengo alle scelte del club”.

HENDERSON. “Parliamo di un elemento di grande valore, dire che non avrebbe trovato spazio nei piani non è corretto. Semplicemente quando ti arriva un’offerta dalla Serie A, per di più importante, è chiaro che il club debba fare una serie di valutazioni”.

STREFEZZA. “Ci devo ancora parlare, anche se ho avuto un colloquio telefonico. Sta bene, ha voglia di giocare ed è contento della scelta che ha fatto. Abbiamo avuto dei contatti con il preparatore e possiamo dire che sta bene. E’ convocato, ma non dobbiamo correre nessun rischio. Vedremo se sarà utilizzabile part-time, dipende anche dalla serenità del ragazzo in merito al grado di preparazione che abbiamo analizzato. Non vedo l’ora di utilizzarlo, ma non devo farmi prendere dalla frenesia”.

CALABRESI. “Sta bene, sta lavorando molto bene. E’ chiaro che ha un pochino meno condizione perché nell’ultimo anno non è stato utilizzato molto e comunque non per infortuni. Tuttavia Gendrey sta comunque più avanti fisicamente”.

PARMA. “Sarà una bella partita, un test importante. E’ vero, hanno cambiato guida tecnica, ma i loro valori restano tali da essere considerati avversario di prima fascia. Li ho seguiti in questo precampionato e confermo che sono un collettivo di primissimo livello. Da questo punto di vista resta un test importante per alcuni dei nostri ragazzi”.

ALTRI SINGOLI. “Di Helgason possiamo sfruttare la gamba, la qualità. Ha un bel destro e sa sfruttare la profondità, mentre deve migliorare in fase di non possesso. E’ comunque un’alternativa sull’ala, anche se nasce mezzo di destra. Hjulmand è uno di quei giocatori che possono migliorare tantissimo in zona gol. Ha nelle corde la capacità di incidere tanto, stiamo lavorando su questo. Bjorkengren magari è tra i centrocampisti quello con meno abilità negli ultimi metri, ma mi è piaciuto tantissimo come vertice basso perché ha intelligenza e qualità. Può fare molto molto bene in quel ruolo”.

ESTERNI. “Avendo destri è chiaro che qualcuno deve giocare a piede invertito. C’è chi invece si porta dietro retaggi di gioco esclusivo in quel modo ed invece dovrà imparare a farlo anche con il piede giusto. Perché cerchiamo ampiezza, perché vogliamo riempire meglio l’area di rigore ed attaccare di più la porta“.