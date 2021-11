LECCE – Strefezza, uno dei due grandi ex: “Con la Spal sarà un’emozione grandissima. Olivieri si sbloccherà”

In casa Lecce oggi ha parlato Gabriel Strefezza, neo papà, vice capocannoniere della Serie B e prossimo ex di lusso (insieme a un certo Marco Mancosu) in Spal-Lecce di dopodomani sera.

“Per me, con la Spal sarà un’emozione grandissima, perché lì ci sono cresciuto e per me rappresenta una gara bellissima. Sarà un’occasione certamente speciale, ma per me, ora, esiste solo il Lecce e vogliamo andare a fare punti anche lì. Con la Ternana è stata una partita difficile. Chi viene qui ci tiene a fare risultato contro di noi. Abbiamo fatto una prova importante contro una squadra forte e sono contento della mia partita. Ora, però, questo è il passato. Tatticamente, il nostro 4-3-3 è un po’ variabile. Io spesso provo ad accentrarmi per entrare nel fulcro del gioco e andare in porta. Sto segnando tanto e spero di continuare così. Olivieri? Ha fatto molto bene, attacca la profondità, mentre Coda è più d’area di rigore. Mi trovo bene con entrambi, il mio gioco non cambia tanto. Spero che Coda si riprenda e torni con noi, ma anche Olivieri sta facendo molto bene, si allena sempre per fare gol, si impegna e dopo l’allenamento rimane a calciare in porta. Credo che per lui il gol arriverà a breve. Dei miei ex compagni della Spal, è forte Viviani, che ha un grandissimo piede come Esposito. Seck e Colombo sono giovani e molto bravi, ma è in generale una grande squadra con elementi di qualità. La Serie B? Un campionato molto difficile, con molti imprevisti. Siamo tutti lì in pochi punti. Noi pensiamo solo in casa nostra, e a fare più punti possibili per arrivare al nostro collettivo”.

(foto: G. Strefezza, archivio Coribello/SalentoSport)