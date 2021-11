NARDÒ – Bitonto implacabile, al ‘Città Degli Ulivi’ arriva il secondo ko di fila

Ancora un ko, il secondo di fila, per il Nardò che cade al “Città Degli Ulivi” di Bitonto dell’ex De Luca. Ex come, tra l’altro, anche Pasquale De Candia.

Neroverdi subito in vantaggio al 7‘: Santoro strappa un pallone a metà campo e avanza, serve a sinistra l’accorrente D’Anna che, di piatto, beffa Lovecchio. Trovato il vantaggio, il Bitonto amministra un po’ e le emozioni latitano, mentre i cartellini gialli volano. Mancarella cerca di rompere gli indugi ma alza la sfera. Insiste il Nardò con Cancelli, tiro centrale e bloccato da Lonoce. Ancora Nardò al tiro con Van Ransbeek, palla troppo morbida. Sul finire di tempo, Santoro manca la coordinazione per il tap-in e il raddoppio sfuma.

Dopo il riposo, il Bitonto ritorna in campo con più ordine e trova il 2-0 al quarto d’ora: angolo di D’Anna, palla per Petta che, in due battute, beffa ancora Lovecchio. Neroverdi vicini al tris con Lattanzio che manca il bersaglio di un soffio al 19′. Per il Toro, solo due tiri da lunga distanza e poco altro. I cambi di De Candia non mutano granché il corso delle cose. Gli ultimi sussulti arrivano ormai in zona recupero: Lonoce è bravissimo a negare il gol di Mariano, poi Puntoriere sciupa malamente il gol della bandiera.

Triplice fischio. Il Nardò rimane fermo a quota 14 e domenica prossima ospiterà il Rotonda, oggi a reti bianche contro il Casarano e a pari punti coi granata.

—

IL TABELLINO

Bitonto, stadio “Città Degli Ulivi”

domenica 28 novembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 13

BITONTO-NARDÒ 2-0

RETI: 7′ pt D’Ana, 14′ st Petta

BITONTO (4-2-3-1): Lonoce; Colella S., Petta, Lanzolla (23′ st Germinio), Colaci (30′ st Guarnaccia); Biason, Manzo; Palumbo (23′ st Mariani), Lattanzio, D’Anna (15′ st Taurino); Santoro (40′ st Tricarico). All. De Luca.

NARDÒ (4-3-3): Lovecchio; Alfarano (32′ st Mariano), De Giorgi (8′ st Porcaro), Masetti, Dorini; Mengoli (32′ st Valzano), Van Ransbeek (15′ st Puntoriere), Cancelli; Mancarella, Caputo, Cristaldi. All. De Candia.

ARBITRO: Caruso di Viterbo.

NOTE: ammoniti Petta, Lanzolla, Taurino, Mariani (B), Alfarano, Dorini, Caputo (N). Rec. 1+5.

RISULTATI E CLASSIFICA

(foto: i due capitani Lattanzio e De Giorgi – ph. Anna Verriello)