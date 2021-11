CASARANO – Niente reti ma tanto agonismo ed emozioni col Rotonda

Niente gol ma tanto agonismo e emozioni tra Rotonda e Casarano che spreca circa un tempo in superiorità numerica.

Partenza di marca locale: Leone centra per Ceesay che alza troppo la traiettoria. Risponde Dambros con un diagonale che non inquadra la porta. Al 5′ Rotonda vicina al gol con Giordano e Sanzone che, a turno, mancano il facile bersaglio da pochi passi. Casarano in replica con Greco, di testa, e Atteo, dal limite, palla sul fondo. Lucani pericolosi alla mezzora con Anastasio che non trova lo spazio per il tiro. In chiusura di tempo, Anastasio, da posizione defilata, manca i pali.

Al 6′ della ripresa, Ceesay prende la seconda ammonizione e va sotto la doccia in anticipo. Il Casarano prova a spingere con Avantaggiato e Tedesco, ma il Rotonda tiene bene e sfiora anche il clamoroso gol con Adeyemo che scatta sul filo del fuorigioco, si presenta davanti a Iannì ma poi l’arbitro ferma tutto per un fuorigioco di millimetri. Finisce zero a zero, il Casarano sale a 15 punti e domenica ospiterà il Molfetta, che ha gli stessi punti.

IL TABELLINO

Rotonda (Pz), stadio “Di Sanzo”

domenica 28 novembre 2021, ore 14.30

Serie D/H 2021/22 – giornata 13

ROTONDA-CASARANO 0-0

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; Ruano, Giordano, Sanzone; Leone, Ceesay, Bottalico, Boscaglia (37′ st Camilleri), Valenti; Mustafa (17′ st Adeyemo), Anastasio. All. Napoli.

CASARANO (4-3-3): Iannì; Coronese, Rizzo, Greco, Signorelli (21′ st Manca); Coria, Atteo, Di Biasi; Dambros, Tedesco (33′ st Santarcangelo), Avantaggiato. All. Calabuig.

ARBITRO: Manzo di Torre Annunziata.

NOTE: Ammoniti Di Giorgio, Ceesay, Di Biase, Greco, Boscaglia. Espulso al 6′ st Ceesay per doppia ammonizione.

(foti: una fase del match – ph. Paladino/Rotonda Calcio)