SERIE B – Strefezza, ‘regalo’ dalla Lega: suo anche il terzo gol. La nuova classifica marcatori

Le due note più positive del post Lecce-Ternana sono il ritorno al gol di Zan Majer, che non segnava da Lecce-Spal 1-2 del 10 aprile scorso, e la prima doppietta (sic!) con la maglia giallorossa di Gabriel Strefezza. La Lega B, infatti, ha assegnato al brasiliano anche il terzo gol (noi – e non solo noi – avevamo optato per l’autorete di Boben, ndr), facendolo salire a quota sette reti stagionali. Numeri che lo proiettano al secondo posto della classifica cannonieri di Serie B, a una lunghezza dal leader, che rimane il suo compagno di squadra e di reparto, Massimo Coda.

Il Lecce (LEGGI QUI) conserva il terzo posto in solitaria e limita i danni per quello che poteva essere un pareggio carico di rimpianti. Non che ora non ce ne siano più, ora, sia chiaro, ma è anche vero che i risultati di ieri avranno rinfrancato, un po’, Baroni e i suoi ragazzi.

La classifica marcatori dopo 14 giornate:

8 RETI: Coda M. (Lecce);

7 RETI: Dionisi F. (Ascoli), Donnarumma A. (Ternana), Strefezza G. (Lecce);

6 RETI: Lucca L. (Pisa), Corazza S. (Alessandria), Galabinov A. (Reggina), Mulattieri S. (Crotone), Lapadula G. (Benevento), Falletti C. (Ternana), Charpentier G. (Frosinone);

5 RETI: Gori G. (Cosenza), Colombo L. (Spal), Okwonkwo O. (Cittadella);

4 RETI: Buonaiuto C. (Cremonese), Cerri A. (Como), De Luca M. (Perugia), Baldini E. (Cittadella), Dany Mota (Monza), Di Mariano F. (Lecce), Vazquez F. (Parma), Bellemo A. (Como), La Gumina A. (Como), Moreo S. (Brescia), Partipilo A. (Ternana);

3 RETI: Bajic R. (Brescia), Palacio R. (Brescia), Bidaoui S. (Ascoli), Gliozzi E. (Como), Mancosu M. (Spal), Viviani F. (Spal), Benedyczak A. (Parma), Bertagnoli M. (Brescia), Montalto A. (Reggina), Proia F. (LR Vicenza), Tello A. (Benevento), Sibilli G. (Pisa);

DUE RETI: 35 calciatori;

UNA RETE: Tuia A., Dermaku K., Bjorkengren J., Rodriguez P., Majer Z. (Lecce) e altri 102 giocatori.

(foto: la dedica di Strefezza alla sua piccola Maddalena, nata nei giorni scorsi – ph. Coribello/SalentoSport)