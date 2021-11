VIRTUS FRANCAVILLA – Doppio botta e risposta col Campobasso, ma non ci sono vinti né vincitori

Doppio botta e risposta tra Campobasso e Virtus Francavilla al “Nuovo Romagnoli”. Molisani subito in vantaggio al 7′ con un gol di Persia, lesto nel tap-in dopo il tiro di Rossetti che aveva colpito il palo. Dopo qualche problema all’impianto di illuminazione, si riprende ma è la squadra di Cudini a sfiorare il raddoppio con Tenkorang che sfiora il palo su assist di Fabbriani. Idem Magri, poco dopo, su spaccata fuori di un soffio. Allora la Virtus reagisce e agguanta il pari con una prodezza di Maiorino, sinistro micidiale e imparabile per Raccichini. Passano otto minuti e gli ospiti vanno addirittura in vantaggio grazie a Caporale che svetta su corner e mette la freccia.

Nella ripresa, quando la Virtus sembrava tenere bene le sfuriate, nemmeno tanto pericolose dei locali, ecco l’errore di Nobile che si fa sfuggire il pallone su colpo di tacco di Tenkorang, Quest’ultimo, poi, va vicino al tris al 78′, provvidenziale il salvataggio sulla linea di Miceli. In zona Cesarini, Tulissi non riesce a evitare l’intervento di Raccichini che salva in corner il possibile 2-3.

Virtus Francavilla che sale a quota 24. Domenica prossima, alle 17.30, gara casalinga contro il Monterosi.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO-VIRTUS FRANCAVILLA 2-2

RETI: 7′ Persia (C), 28′ Maiorino (VF), 36′ Caporale (VF), 63′ Tenkorang (C)

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini; Fabriani (82′ Martino), Sbardella, Magri, Vanzan; Bontà (68′ Giunta), Persia, Tenkorang; Rossetti, Liguori (88′ Ladu), Vitali (82′ Martino). All. Cudini.

VIRTUS FRANCAVILLA (3-5-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno, Prezioso, Toscano (90+2′ Franco), Tchetchoua (74′ Carella), Ingrosso; Maiorino (70′ Tulissi), Perez (69′ Ventola). All. Taurino.

ARBITRO: Frascaro di Firenze.

NOTE: ammoniti Tenkorang (C), Idda, Miceli, Prezioso, Tchetchoua (VF).

(foto: archivio, F. Miglietta)

