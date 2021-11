LECCE – Ufficiale, prolungamento di contratto per Massimo Coda

Massimo Coda e l’Unione Sportiva Lecce prolungano il loro ‘matrimonio‘. Poco fa, il club di via Costadura ha comunicato il prolungamento del rapporto contrattuale con il calciatore, in scadenza al termine dell’attuale stagione, con il nuovo termine del 30 giugno 2024.

L’ex Benevento, da pochi giorni 33enne, era sbarcato nel Salento nell’estate del 2020, prelevato a titolo definitivo come svincolato dopo le tre stagioni al Benevento. In maglia giallorossa, sino ad oggi, ha collezionato 54 presenze, tra campionato, playoff e Coppa Italia, mettendo a segno 32 reti, con una media gol di 0,59. L’anno scorso, l’Hispanico, con 22 gol, si è laureato capocannoniere del campionato cadetto, sua miglior stagione in carriera.

(foto: M. Coda, archivio ph. Coribello/SalentoSport)