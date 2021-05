SERIE B – Coda, lo scettro è tuo: la classifica marcatori definitiva e l’albo d’oro recente

L’unica cosa positiva della trasferta di ieri al “Castellani” di Empoli è stata la vittoria della classifica dei cannonieri da parte di Massimo Coda, che, con la maglia del Lecce, ha messo a segno 22 reti nella regular season. Coda succede a Nwankwo Simy, attaccante del Crotone, 20 reti nella scorsa stagione.

Sul podio ci salgono Leo Mancuso (Empoli) e, con un finale travolgente, Florian Ayè (Brescia). Il secondo cannoniere più prolifico del Lecce è Mariusz Stepinski, autore di nove reti; a seguire, Marco Mancosu con otto e Pablo Rodriguez con sei.

La classifica marcatori definitiva 2020-21:

22 RETI: Coda M. (Lecce);

20 RETI: Mancuso L. (Empoli);

16 RETI: Ayè F. (Brescia);

14 RETI: Forte F. (Venezia);

13 RETI: Marconi M. (Pisa), Tutino G. (Salernitana);

12 RETI: Bajic R. (Ascoli);

11 RETI: Meggiorini R. (LR Vicenza), Valoti M. (Spal), Diaw D. (10 Pordenone, 1 Monza), Ciofani D. (Cremonese), La Mantia A. (Empoli); Novakovich A. (Frosinone);

9 RETI: Aramu M. (Venezia), Ciurria P. (Pordenone), Stepinski M. (Lecce);

8 RETI: Mancosu M. (Lecce), Gargiulo M. (Cittadella), Frattesi D. (Monza), Sabiri A. (Ascoli), Garritano L. (Chievo);

7 RETI: Paloschi A. (Spal), Mazzocchi S. (Reggiana), Gliozzi E. (Cosenza), Strizzolo L. (Cremonese), Proia F. (Cittadella), Donnarumma A.

(Brescia), Matos R. (Empoli);

6 RETI: Gytkjaer C. (Monza), Folorunsho M. (Reggina), Vido L. (Pisa), Musiolik S. (Pordenone), Gucher R. (Pisa), Dany Mota (Monza),

Dionisi F. (Ascoli), Jagiello F. (Brescia), Bjarnason B. (Brescia), Mancosu Mat. (V. Entella), Montalto A. (Reggina), Rodriguez P. (Lecce);

5 RETI: 25 calciatori;

4 RETI: 17 calciatori (Pettinari S.);

TRE RETI: 37 calciatori (Maggio C., Majer Z., Henderson L.);

DUE RETI: 60 calciatori (Falco F.);

UNA RETE: 107 calciatori (Adjapong C., Dermaku K., Calderoni M., Tachtsidis P., Paganini L., Björkengren J., Meccariello B.)

—

ALBO D’ORO CANNONIERI SERIE B (dal 2000-01 in poi): 2000-01: Nicola Caccia (Piacenza, 23); 2001-02: Luis Olivera (Como, 23); 2002-03: Igor Protti (Livorno, 23); 2003-04: Luca Toni (Palermo, 30); 2004-05: Gionatha Spinesi (Arezzo, 22); 2005-06: Cristian Bucchi (Modena, 29); 2006-07: Alessandro Del Piero (Juventus, 20); 2007-08: Denis Godeas (28, Mantova); 2008-09: Francesco Tavano (Livorno, 24); 2009-10: Eder (Empoli, 27); 2010-11: Federico Piovaccari (Cittadella, 23); 2011-12: Ciro Immobile (Pescara, 28); 2012-13: Daniele Cacia (Verona, 24); 2013-14: Matteo Mancosu (Trapani, 26); 2014-15: Andrea Catellani (Spezia, 19), Andrea Cocco (Vicenza, 19), Pablo Granoche (Modena, 19); 2015-16: Gianluca Lapadula (Pescara, 27); 2016-17: Giampaolo Pazzini (Verona, 23); 2017-18: Francesco Caputo (Empoli, 26); 2018-19: Alfredo Donnarumma (Brescia, 25); 2019-20: Nwankwo Simy (Crotone, 20); 2020-21: Massimo Coda (Lecce, 22).

(foto: Massimo Coda, ©Coribello-SalentoSport)