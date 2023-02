LECCE – Sticchi Damiani: “Sono orgoglioso di questa squadra e vorrei che lo fossero tutti”

Parla con orgoglio il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, dopo l’exploit di Bergamo. Le parole del numero uno giallorosso raccolte dal Nuovo Quotidiano di Puglia.

“È stata una vittoria più importante, come un pranzo a cinque stelle. Sono davvero orgoglioso e vorrei che lo fossero tutti. Lo merita questa squadra che è venuta qui in emergenza fra squalifiche e infortuni, ed è emersa in tutte le sue potenzialità con il suo carattere, con la sua personalità che ne denotano l’identità. Ceesay? Autore di un gol strepitoso che ha segnato la svolta dell’incontro, merita di essere sostenuto da tutti. Uno che segna quattro gol giocando non sempre titolare devi andare a trovarlo fra i giocatori già affermati di Serie Aa. La staffetta Tuia-Ceccaroni, poi, ha funzionato molto bene, molto bravi tutti e due. Falcone? È stati bravissimo, un portiere strepitoso come sempre e con l’ultima straordinaria parata si è fatto abbondantemente perdonare quell’incertezza. A Bergamo abbiamo preso tre punti d’oro ma il campionato è ancora lungo e duro, difficilissimo. Non ci possiamo di certo permettere distrazioni“.