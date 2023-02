PROMOZIONE/B – Brilla Campi frenato a Leverano, il Racale si porta a +4: i tabellini della 19ª

La quinta vittoria consecutiva del 2023, unita al mezzo passo falso del Brilla Campi a Leverano, vale l’allungo in classifica a +4 per il Racale di Alessandro Longo. Va come un treno il Mesagne (quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque) che, di misura, s’impone sul Taurisano (a sua volta, vittorioso cinque volte nelle ultime sei). In zona playoff, passo in avanti del Copertino che travolge il Martina. Primo punto del Melendugno che rallenta la corsa del Talsano. I rossoneri finalmente cancellano lo zero in classifica e lamentano alcune decisioni arbitrali a loro sfavorevoli (gol fantasma non concesso a S. Fitto, gol del pareggio del Talsano in presunto fuorigioco, presunto rigore non concesso per fallo su De Matteis). Cade malamente il Tricase a Ceglie, prossimo avversario del Racale al “Basurto”. Convincente vittoria del Veglie sul Cedas Brindisi.

I tabellini della 19esima giornata:

V. LOCOROTONDO-ATL. RACALE 0-1

RETI: 42′ pt Ruggeri M.

V. LOCOROTONDO: Quarto, Neglia, Turnone (6′ pt Palmisano), Caputo, Lacirignola, Simon (28′ st Caramia), Mohcine (31′ st De Santis), Palazzo, Diwouta, De Bartolomeo, Giannetti. All. Serio.

ATL. RACALE: Leopizzi, Guevara, My, Reyes, Carrino, Buono (35′ st Corvaglia), Milessi (34′ st Ruggeri F.), Ruggeri M., Fernandez, Flordelmundo, Melono. All. Longo.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

NOTE: Espulsi Palazzo (L), Serio (all. L).

VEGLIE-CEDAS AVIO BR 3-1

RETI: 22′ pt Fiorini (V), 38′ pt Quintavalle (CA), 10′ st e 28′ st Almeyra (V)

VEGLIE: Margiotta, Bramato (13′ st Errico), Olivera, Musardo (39′ st Quarta), Mignaco, Malerba, Baca, Bruè, Fiorini (39′ st Corallo), Aranda (30′ st Lillo), Almeyra (39′ st Verri). All. Politi.

CEDAS AVIO BR: Lamarina, Longo, Cantoro (33′ st Arigliano), Camisa, Giglio, Pinto (15′ st Maggio), Brina, Quintavalle (24′ st Boscaini), De Iudicibus (42′ st Ferrara), Manta Al, Lazzoi. All. Caputo.

ARBITRO: Troccoli di Bari.

LEVERANO-BRILLA CAMPI 1-1

RETI: 9′ pt Marti (BC), 28′ st Pasculli (L)

LEVERANO: Sergi, Marzano (29′ st Fretta), De Giorgi, Ancora, De Carli (15′ st Conte), Pasculli, Sperti, Spedicato, Suwareh (41′ st Suma), De Carlo, Lauretti. All. Caragiuli.

BRILLA CAMPI: Laghezza, Fontanella, Armenia, Iaia, Tondo, Narducci (44′ st Zurlo), De Ventura (9′ st Resinato), Caravaglio, Facecchia (28′ st Macchia), Marti, Balzano. All. Patruno.

ARBITRO: De Pinto di Bari.

MESAGNE-TAURISANO 1-0

RETI: 30′ st Giancola

MESAGNE: Carriero S., De Luca, Schirinzi, Lotito (14′ st Sacco), Orfano, Guardino, Miccoli (14′ st Procida), Difino, D’Ippolito, Morelli (14′ st Giancola), Menga (23′ st Princi). All. Ribezzi.

TAURISANO: De Oliveira, Baldari, Antonazzo (41′ st Ferraro), Zilli (39′ st Garzia), Mele, pasca, Galati (14′ st De Giorgi), Pellegrino, Vantaggiato, Castrì, Maiolo. All. Botrugno.

ARBITRO: Mauro di Molfetta.

COPERTINO-ATL. MARTINA 7-0

RETI: 25′ pt Giannuzzi, 32′ pt Cocciolo, 14′ st e 24′ st Palazzo, 39′ st, 43′ st e 45′ st Ciccarese D.

COPERTINO: Tardio, Pinto, Della Bona (15′ st Ciccarese D.), Marasco (22′ st Muci), Indirli (22′ st Ciccarese M.), Gubello, Lorenzo, Cocciolo, Palazzo, Libertini, Giannuzzi. All. Renis.

ATL. MARTINA (f. iniz.): Barletta, Schiavone, D’Elia, Lippo, Pentassuglia, Cavallo, Miola, Martucci, Bagorda, Protopapa, Fanelli. All. Di Biaso.

ARBITRO: Matera di Bari.

G. MELENDUGNO-TALSANO 1-1

RETI: 15′ pt Fitto S. (M), 36′ pt D’Urso (T)

G. MELENDUGNO: Gallo, Giannuzzi, Rutigliano, Greco, Cretì, De Matteis, Fitto S., Fitto G. (25′ st Veri), Verri (20′ st Rizzo), Belmonte, Conte. All. Tamborino.

TALSANO: Sestino, Villa, Sibilla (26′ st Gravina), Guerra (1′ st Campani), Macaluso, Giannotta, La Gioia, D’Urso, De Comite, Gatto, Peluso. All. Pettinicchio.

ARBITRO: Labarile di Bari.

CEGLIE-ATL. TRICASE 3-1

RETI: 13′ pt Santoro (C), 15′ pt Manisi rig. (T), 35′ pt e 12′ st De Pasquale (C)

CEGLIE: Costantino, Galetta, Maggi, Nazaro (11′ st Di Coste), Attanasi, Baratto, Salamina (24′ st Merico), Di Pietrangelo (24′ st Pergola), De Pasquale (30′ st Vinci), Santoro, Musli. All. Pizzonia.

ATL. TRICASE: Bibba, Sacchi, Rizzo E., Urso (15′ st Citto), Moretto, Rizzo J., Rosafio, Cavalieri (15′ st Ruberto), Fanigliulo (24′ st De Luca), Manisi, Caputo. All. Citto.

ARBITRO: De Santis di Bari.