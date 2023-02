ECCELLENZA/B – Bottino pieno per le prime quattro della classifica: i tabellini della 19ª

Poche sorprese nella 19esima giornata di Eccellenza pugliese girone B. Vincono le prime quattro della classifica: il CD Gallipoli sul campo dell’Arboris Belli (che, sull’1-1, fallisce un rigore); l’Ugento in casa con l’Avetrana (dieci su dieci tra le mura amiche per i giallorossi); l’Otranto a Castrignano de’ Greci contro il Maglie; il Manduria ad Aradeo contro il Matino. Dopo due sconfitte di fila, ritorna al successo il Gallipoli Football che supera, in extremis, l’Ostuni. Poco più di un’amichevole per il Novoli contro i ragazzi del Castellaneta, pari tra Massafra e Ginosa.

I tabellini:

ARBORIS BELLI-CD GALLIPOLI 1-3

RETI: 46′ pt e 32′ st Iurato (G), 1′ st Amodio (A), 40′ st Oltremarini (G)

ARBORIS BELLI: Pellegrini, Laguardia, Muolo, Dimola, Fumarola, Labarile (35′ st Marasciulo), Salvi, Agostino, leone, Mastronardi (28′ st Longo), Amodio. All. Girolamo.

CD GALLIPOLI: Passaseo, Signorelli (20′ st Piscopiello), Chiatante, Stranieri, Cardinale (12′ st Oltremarini), Benvenga, Quarta, Sansò (28′ st Caputo), Iurato (35′ st Gningue), Scialpi (28′ st Amatulli), Nazaro. All. Carrozza.

ARBITRO: Losapio di Molfetta.

NOTE: al 20′ st Mastronardi (A) fallisce un rigore.

—

GALLIPOLI F.-OSTUNI 1-0

RETI: 40′ st Romano

GALLIPOLI F.: Catelli, Manca (45′ st Freddo), Stella, Luciano, Gomez (23′ pt Gurau), Fabiani, Pennetta, Calò, Turco (20′ st Santomasi, 45′ st D’Errico), Romano, Castellaneta (31′ pt Parlati). All. Calabuig.

OSTUNI: Maggi, Frumento, Taddeo, Perrino, Otero, Albaqui, Brescia, Negro, Pendinelli (23′ st Miccoli), Faccini, Benedetti. All. De Nitto.

ARBITRO: Lucanie di Molfetta.

(US Gallipoli Football) – Torna al successo dopo due ko di fila il Gallipoli Football 1909 in una sfida indirizzata verso il pari a reti bianche e risolta ancora una volta nei minuti finali da un perfetto contropiede della formazione di mister Calabuig. Il risultato più giusto sarebbe stato con ogni probabilità proprio il pareggio, con le due squadre, entrambe in serie negativa, che hanno badato principalmente a cercare di non subire gol, ma grande merito ai giallorossi per non aver mai perso la lucidità. È una partita decisamente bloccata: se i padroni di casa erano reduci dalle sconfitte di Ugento e Manduria, l’Ostuni nel 2023 era andato incontro soltanto a sconfitte. Per la prima vera occasione del match bisogna addirittura aspettare il 33’ quando Faccini impegna Catelli battendo un calcio di punizione dai 20 metri che lui stesso si era procurato. I padroni di casa si scuotono invece sul finale di prima frazione: prima è Romano al 36’, ricevuta una sponda di Turco, a calciare da dentro l’area verso la porta di Maggi trovando l’opposizione di un difensore avversario, mentre al 42’ Pennetta di testa mette a lato di un soffio da ottima posizione ricevuto un cross di Romano sugli sviluppi di un calcio di punizione. Se il primo tempo è povero di occasioni, nella ripresa viene fuori un match ancora più sporco. Entrambe le squadre in fase di possesso sono poco incisive con la formazione di casa che si fa preferire leggermente nel palleggio, senza comunque dare l’impressione di poter affondare in colpo. L’unica vera opportunità rilevante capita da palla inattiva al 18’ con un colpo di testa di Stella che salta più in alto di tutti su un cross dalla trequarti da punizione battuta dal solito Romano. A 5’ dal termine l’equilibrio però si rompe con un contropiede da manuale dei giallorossi: Parlati intercetta un pallone nella sua metà campo e lancia in profondità Santomasi, assist perfetto di quest’ultimo per l’accorrente Romano che batte Maggi in uscita freddandolo di piatto destro. Nonostante i 6’ di recupero non succede più nulla fino al fischio finale, i ragazzi di mister Calabuig tornano al successo e potrebbero già festeggiare la salvezza matematica la settimana prossima nella sfida con l’Otranto.

—

UGENTO-AVETRANA 3-1

RETI: 18′ pt Perez (U), 33′ pt Maroto (U), 3′ st Munoz (U), 6′ st Zaccaria (A)

UGENTO: Maggi, Venegas, Cicerello, Veron, De Sousa, Serrano (26′ st Lollo), Perez, Maroto (42′ st Carrozzo), Nestola (13′ st Candido), Munoz (36′ st Cordary), Espinar (33′ st Toro Jimenez). All. Salvadore.

AVETRANA: De Marco, Kofol (26′ st Cardinale), Trisciuzzi, Lomartire, Fabiano, Tamborrino, Di Giulio, Gioia, Marchionna, Zaccaria, Cava. All. Passariello.

ARBITRO; Cipriani di Molfetta.

—

VIRTUS MATINO-MANDURIA 0-3

RETI: 38′ pt Perdicchia, 32′ st e 46′ st Cavaliere

VIRTUS MATINO (f. iniz.): Colazo, D’Andria, Venturuzzo, Pirretti, Fina, Matere, Elia, Medaglia, Gonzalez, Varietti, Lombardi. All. Grasso.

MANDURIA: Leone, Monopoli, Marinelli, Pino, Calò, D’Arcante, Tarantino, D’Ettorre (Kouame), Russo (Cavaliere), Perdicchia, Pignataro. All. Branà.

ARBITRO: Maiaro di Taranto.

—

TOMA MAGLIE-OTRANTO 2-3

RETI: 2′ pt Cisternino (O), 4′ pt Tecci (M), 7′ st Maraschio (M), 9′ st Potenza (O), 29′ st Tourè (O)

TOMA MAGLIE: De Donno, Tecci, Gallorini, Zaminga, Lezzi, Garrapa, Sprovieri (26′ st Giglio), Olibardi, Carrino (21′ st Greco), Maraschio, Miccoli. All. Romano.

OTRANTO: Caroppo, Plevi, Valentini, Frisco (15′ st Assalve), Signore, Solidoro (5′ st Potenza), Cisternino, Mariano, Nicolazzo (5′ st Angelini), Gallo, Trovè. All. Tartaglia.

ARBITRO: Dicorato di Barletta.

(US Otranto Calcio) – Tre gol per battere il Maglie. Il Città di Otranto bissa il successo dell’andata sui “cugini” giallorossi, 3-2 il finale, conquista un’altra vittoria e rinsalda la terza posizione in classifica. Merito però va dato agli avversari di giornata che disputano una partita coriacea. Match vero quello giocato sull’erba artificiale del “La Torre” di Castrignano de’ Greci dinanzi a una ottima cornice di pubblico, nel quale le due formazioni in campo non si risparmiano sino al triplice fischio di chiusura. Sceso in campo privo dell’influenzato Marino, l’undici di mister Graziano Tartaglia trova il vantaggio già al 2’. Gallo pennella dalla destra su calcio piazzato, la retroguardia magliese non allontana e sul pallone si avventa Cisternino che insacca a fin di palo. Passano un paio di minuti e il Maglie pareggia. Angolo dalla destra e colpo di testa vincente sul primo palo di Tecci. La contesa rimane viva, valida per tattica e tecnica: non mancano i duelli fisici e il Città di Oranto fatica a rendersi pericoloso dinanzi a un avversario che si chiude bene e cerca di pungere in ripartenza. Passata da qualche attimo la mezz’ora, cross dalla bandierina di Gallo, spizzata di un compagno sul primo palo ma nessun biancazzurro arriva alla deviazione vincente. La ripresa si apre sulla falsariga della prima frazione e con due gol in apertura di tempo. Al 7’è il Maglie a passare avanti con un’azione sulla sinistra, nessun difensore riesce a intervenire in maniera risolutiva, finalizzata sotto misura da Maraschio. L’Otranto si ritrova subito e pareggia dopo due minuti. Gallo si accende sulla destra dell’area di rigore, calcia mancino e centra il palo: è Potenza, alla prima segnatura in maglia idruntina, a ribadire in porta. Si ripete il canovaccio dei primi 45’di partita. Ed è un altro neo entrato a decidere la contesa. Spunto sulla sinistra di Tourè che salta il diretto marcatore, si accentra e dopo un paio di finte scarica un destro forte e preciso che si infila alla a fin di palo alla destra di De Donno. Avanti di una rete, il Città di Otranto manca in almeno un paio di occasioni il colpo del ko con Potenza e alla fine corre un pericolo quando Garrapa inventa per Giglio che calcia fuori da posizione favorevole. Sono 40 i punti in classifica per il team del presidente Mazzeo. Domenica prossima in cartellone la sfida casalinga al Gallipoli Football.

—

S. MASSAFRA-GINOSA 1-1

RETI: 40′ pt Ciriolo (G), 20′ st Napolitano (M)

S. MASSAFRA: Zecchino, Ventimiglia, Ligorio, Napolitano, Carlucci, Zizzi, Dettoli, Cristofaro, Caruso (43′ st Galeone), Girardo, Vapore (31′ st Conte). All. Malacari.

GINOSA: Gallitelli A., Cimarrusti, Bitetti, Verdano (35′ st Palumbo), Chiochia, Pignatale, Coronese, Di Marco, Serafino, Richella, Ciriolo (26′ st Pulpito. All. Ola (Pizzulli squalif.).

ARBITRO: Illiano di Napoli.

(US Ginosa Calcio, Domenico Ranaldo) – Termina in parità il confronto diretto in chiave “salvezza” tra Massafra e Ginosa, con i biancazzurri in vantaggio all’intervallo grazie ad un bel gol di Ciriolo e ripresi nel secondo tempo da una rete del massafrese Caruso. Gara combattuta da entrambe le compagini che hanno cercato il bottino pieno per allontanarsi dalla zona calda della classifica. Prima frazione meglio giocata dagli ospiti. Il primo squillo di marca ginosina giunge al 15’ quando prima Ciriolo e poi Serafino concludono a rete, da distanza ravvicinata, trovando la grande opposizione di Zecchino che mantiene inviolata la propria porta. La replica massafrese giunge alla mezzora con un diagonale velenoso dal limite di Caruso che impegna in due tempi A. Gallitelli. I padroni di casa non riescono a rendersi pericolosi, mentre gli ospiti incutono paura con alcune ripartenze veloci. Al 41’ i biancazzurri passano: imbucata di Verdano per Ciriolo che, al limite, si libera al tiro e con un sinistro potente fulmina Zecchino, con la sfera che si spegne nel “sette”. Nella ripresa il Massafra entra con più determinazione alla ricerca del pari, mentre il Ginosa cerca di contenere e ripartire di rimessa. Al minuto 18, sugli sviluppi di un angolo, la compagine giallorossa perviene al pareggio grazie ad un’incornata sottomisura di Caruso che beffa A. Gallitelli.Gli uomini del tecnico Pizzulli vanno leggermente in sofferenza ed al 30’ l’estremo difensore biancazzurro si supera su una conclusione dal limite di Dettoli, blindando il pari. Sino alla fine accade poco o nulla, con il Ginosa che conquista un buon punto ma vede ridursi a sole due lunghezze il distacco dalla zona play-out. Domenica impegno ostico al “Miani” contro l’Ugento (seconda forza del torneo), con l’intento di conquistare il massimo risultato utile per tenere a distanza la zona calda e proseguire la marcia verso la salvezza diretta.

—

NOVOLI-CASTELLANETA 9-0

RETI: 20′ pt Capone, 30′ pt e 9′ st Villar, 31′ pt e 39′ pt Delgado, 36′ pt e 18′ st Falconieri, 26′ st Campilongo, 44′ st Poleti

NOVOLI: Rielli, Tarantino, Giannotti (2′ st Quarta), Martinez, Martinez C. (7′ st Fonteboa), Capone, Falco, De Blasi (38′ pt Versienti), Falconieri, Villar (13′ st Campilongo), Delgado (26′ st Poleti). All. Manco.

CASTELLANETA: Carrieri (10′ st Casamassima), Cazzetta, Marchitelli (1′ st Gravina), Battista (15′ st Covelli), Addabbo (21′ st Lapenna), Balestra, Bqasile, Gioscia, Fede, Cirillo, Villani (32′ pt Bufano). All. Minosa.

ARBITRO: De Benedictis di Bari.