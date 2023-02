CASARANO – Due su due per Foglia Manzillo: Guastamacchia stende l’Afragolese

Due su due per mister Antonio Foglia Manzillo sulla panchina del Casarano. Sul campo dell’Afragolese, basta un gol di Guastamacchia per portare a casa tre punti importantissimi in chiave playoff, ma anche prima posizione, visto il pareggio della Cavese a Fasano.

Il gol di Guastamacchia arriva in chiusura di primo tempo, in seguito a un’uscita errata del portiere di casa Provitolo. Nella ripresa, poi, il Casarano gestisce bene il vantaggio, anche se rischia di subire il pari con Padulano che, al 15′, colpisce la traversa.

Così Foglia Manzillo a fine gara: “Abbiamo conquistato tre punti contro una squadra molto difficile, lo avevo preventivato alla vigilia. Loro sono una delle squadre più forti del girone e lo hanno dimostrato nonostante le assenze. Abbiamo fatto bene ma non possiamo abbassarci troppo, non siamo fatti per difenderci, non è nelle nostre caratteristiche. In attacco dobbiamo costruire di più. Saraniti? Ha avuto un piccolo problema muscolare, contiamo di recuperarlo per domenica prossima contro il Matera“.

IL TABELLINO

Cercola (Na), stadio “G. Piccolo”

domenica 19 febbraio 2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 24

AFRAGOLESE-CASARANO 0-1

RETI: 40′ pt Guastamacchia

AFRAGOLESE (3-5-2): Provitolo – Allegra (23′ st Paduano), Forte, Picascia – Da Dalt, Camara (13′ st Percuoco), Virgilio, Esposito A., Cordato (43′ st Arrivoli) – Longo, Tripicchio. All. Bitetto.

CASARANO (4-2-3-1): Baietti – Vitofrancesco, Guastamacchia, Cipolletta, Tipaldi – Cecere, Marsili – Strambelli (38′ st Dellino), Citro (32′ st Navas), Mercurio (7′ st Bocchetti, 47′ st De Luca) – Burzio (45′ st Pambianchi). All. Foglia Manzillo.

ARBITRO: Giudice di Frosinone.

NOTE: ammoniti Cordato (A), Cipolletta (C). Rec. 1, 3.

