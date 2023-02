NARDÒ – Anche il Gladiator va ko, la rincorsa alla vetta continua. Ragno: “Crederci e lottare sino alla fine”

Una rete di Ferreira in avvio di gara regala al Nardò la vittoria contro il Gladiator, dodicesima stagionale e settimo risultato utile consecutivo. Il Toro fallisce anche un rigore con Dambros a un quarto d’ora dalla fine. Un successo che pesa il doppio, visto il risultato della Cavese capolista, frenata sul pari a Fasano. La vetta, ora, dista solamente un punto.

Il commento del tecnico granata, Nicola Ragno: “Contro il Gladiator abbiamo sofferto solamente negli ultimi minuti perché loro cercavano lanci lunghi, sperando in un rimpallo favorevole. La nostra difesa, però, è stata impeccabile, ci siamo abbassati e non abbiamo sofferto nulla, anche con l’aiuto di Addae. Queste partite, però, vanno chiuse prima. Il rigore sbagliato ha permesso al nostro avversario di crederci fino alla fine. Ad ogni modo, questa squadra ha preso consapevolezza dei suoi mezzi, crescendo di domenica in domenica e continuando a farlo ogni giorno col lavoro. Sappiamo di poter trovare la via del gol in ogni momento. Ad oggi, abbiamo la difesa meno battuta d’Italia e spero che questo dato sia confermato a fine campionato. Ora dobbiamo crederci e lottare, facendo in modo da conquistare più punti possibile“.

Domenica prossima, trasferta in terra lucana contro il Francavilla in Sinni.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “G. Paolo II”

domenica 19 febbraio 2023, ore 14.30

Serie D/H 2022/23, giornata 24

NARDÒ-GLADIATOR 1-0

RETI: 9′ pt Ferreira

NARDÒ (3-5-2): Viola – De Giorgi, Lanzolla, Russo – Ciracì (43′ st Orlando), Fedel, Addae, Montinaro (25′ st Mengoli), Polichetti (25′ st Antonacci) – Ferreira (33′ st Urquiza), Dambros (38′ st Gjonaj). All. Ragno.

GLADIATOR (3-5-2): Maresca – Mancini C. (24′ st Orazzo), Puca, Ciampi (24′ st Tedesco) – Magliocca (33′ pt Cipolletta), Marianelli, Mele (33′ st Numerato), Corigliano (14′ st Squerzanti), Tomi – Panaioli, Mancini A. All. Grimaldi.

ARBITRO: Verrocchi di Sulmona.

NOTE: ammoniti Polichetti, Dambros, Addae, Russo (N), Corigliano, Numerato (G). Al 30′ st Maresca (G) para un rigore di Dambros (N).

RISULTATI E CLASSIFICA