BASKET A2/m – Nardò resta a galla per tre quarti gara ma il derby è di San Severo

Un black-out negli ultimi minuti di gara costa caro alla Hdl Basket Nardò che esce sconfitta dal derby contro il San Severo.

1° QUARTO – Parte con una serie di botta e risposta la pima frazione, con le due squadre che si inseguono canestro dopo canestro. Dopo 4 minuti Smith commette fallo su tiro da tre punti di Bogliardi mandandolo in lunetta. San Severo mette il muso avanti per la prima volta nel match. Timeout per Di Carlo sul 14-11 San Severo. Senza esclusione di colpi, 20-19 il parziale a fine primo quarto.

2° QUARTO – Poletti mette la bomba del pareggio a quota 25. Smith fa ubriacare la difesa aversaria guadagnando preziosi falli. San Severo non molla e resta sopra con le avanzate di Bogliardi. Poletti fa 32 pari da oltre l’arco, Baldasso fa 2/2 ai liberi per il controsorpasso neretino. La Torre mette in campo lo show personale per il 35-43 di parziale della HDL Nardò all’intervallo lungo.

3° QUARTO – Nardò guida nonostante le ottime avanzate dei padroni di casa. Borra commette antisportivo regalando a San Severo l’opportunità di rientrare con Sabatino, che non si fa pregare e pareggia i conti a 52. Termina 62-55 il penultimo parziale.

4° QUARTO – Nardò soffre e va subito sotto, insegue di 7 lunghezze e riprova a tornare su nel punteggio. San Severo tiene botta, Smith e compagni stringono i denti e non demordono inseguendo il possibile aggancio. Gli ospiti mollano la presa e San Severo è lesta nell’approfittarne. Rimonta quasi completata da Nardò che però perde 78-74 contro una lucida squadra giallonera.

IL TABELLINO

Allianz Pazienza San Severo – HDL Nardò 78-74

(20-19, 15-24, 27-12, 16-19)

Allianz Pazienza San Severo: Nik Raivio 24 (8/12, 2/5), Antonino Sabatino 16 (3/7, 2/4), Edward lee Daniel 14 (5/7, 1/2), Matteo Bogliardi 9 (0/0, 0/6), Lorenzo Tortu 8 (2/5, 1/4), Agustin Fabi 5 (1/1, 1/5), Ion Lupusor 2 (1/2, 0/3), Goce Petrusevski 0 (0/0, 0/1), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Michele Mecci 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 37 10 + 27 (Nik Raivio 10) – Assist: 20 (Antonino Sabatino, Matteo Bogliardi 5)

HDL Nardò: Russ Smith 26 (6/13, 1/7), Mitchell Poletti 21 (5/7, 2/4), Vojislav Stojanovic 15 (5/8, 0/3), Andrea La torre 8 (1/1, 2/4), Lorenzo Baldasso 2 (0/2, 0/3), Jacopo Borra 2 (1/1, 0/0), Andrea Donda 0 (0/0, 0/0), Matteo Parravicini 0 (0/0, 0/0), Samuele Baccassino 0 (0/0, 0/0), Nicolo Buscicchio 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 27 – Rimbalzi: 21 2 + 19 (Vojislav Stojanovic 7) – Assist: 6 (Vojislav Stojanovic 3)

(US HDL Nardò Basket)

LEGADUE BASKET – GIRONE ROSSO

RISULTATI (giornata 22): Udine-Ravenna 73-62, Ferrara-Cividale 65-71, F. Bologna-Mantova 73-77, Chiusi-Pistoia 79-62, San Severo-Nardò 78-74, Rimini-Chieti 76-57, Cento-Forlì 58-69.

CLASSIFICA: Forlì 36 – Pistoia 34 – Cento 32 – Udine 28 – Cividale 24 – F. Bologna, Rimini 22 – Nardò 20 – San Severo, Chiusi, Ferrara, Mantova 16 – Ravenna 14 – Chieti 12.

PROSSIMO TURNO (26 feb.): Mantova-Chiusi, Forlì-San Severo, Ravenna-F. Bologna, Chieti-Udine, Nardò-Ferrara, Cividale-Rimini (10/03), Pistoia-Cento (22/03).