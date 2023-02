VOLLEY A3/m – Aurispa Libellula torna da Sorrento con una vittoria convincente

Aurispa Libellula torna da Sorrento con una vittoria convincente. Mister Peppe Bua schiera il sestetto iniziale puntando sulla diagonale Tulone-Vaskelis, su Fortes e Agrusti al centro, i martelli Ferrini e Del Campo, e Giaffreda libero.

Capitan Mazzone apre le danze con un bell’attacco in lungolinea, poi Agrusti e Vaskelis vanno efficacemente a muro e Tulone conquista l’ace, punto che convince mister Esposito a chiamare il primo timeout di giornata (0-4). Entra a referto anche Vaskelis che attacca in maniera vincente da posto 2 e da posto 4, prima servito da Tulone e poi da Giaffreda, quindi un mani-fuori di Ferrini e un monster block di Fortes confermano il monologo esplosivo e vincente di Aurispa Libellula (2-9). Sorrento chiede un nuovo timeout ma i salentini di mister Bua annichiliscono gli avversari in tutti i fondamentali e vanno ancora a punto con Ferrini e Vaskelis (4-15). Il muro di Aurispa Libellula è insuperabile, il palleggio di Tulone sempre chirurgico, i ricettori impeccabili e gli attacchi sempre decisivi. Mazzone gioca un muro-fuori, Tulone conquista l’ace con l’aiuto del nastro e Agrusti inchioda nella metà campo avversaria un attacco dal centro (7-20). Starace prova a rendere meno evidente il distacco che, però, Vaskelis mantiene invariato e Aurispa Libellula, senza battere ciglio, conquista il set con una pipe di Mazzone e con l’errore di Sorrento in battuta (10-25).

In apertura di secondo set Ferrini mette a terra un pallone a lungo combattuto, poi è Agrusti ad esibirsi in un pallonetto preciso dal centro ma, in queste fasi, Sorrento risponde colpo su colpo e con un ace di Albergati e un attacco dal centro di Buzzi si porta in vantaggio di due punti (5-3). Un buonissimo turno di battuta di Ferrini, però, rimette a posto le cose e costringe mister Esposito a chiamare il timeout dopo la rimonta di Aurispa Libellula (5-6). I salentini continuano con il lungolinea di Vaskelis, con un primo tempo di Agrusti su alzata spiazzante di Tulone e con un pallonetto di un ispirato Mazzone (8-10). È ancora il lituano Vaskelis a catalizzare le attenzioni su di sé e ad attaccare in maniera potente, seguito dalla diagonale di Ferrini e dal primo tempo devastante di Fortes che va anche a muro e permette di incrementare il vantaggio in favore dei salentini (11-15). La richiesta di timeout di mister Esposito è inevitabile ma Aurispa Libellula esprime un gioco davvero esaltante e sfoggia una condizione atletica e mentale eccellente con Mazzone e Ferrini che portano ulteriori punti alla causa salentina (15-20). Sorrento recupera qualche punto e sul -1 è mister Bua a dover chiedere il timeout, poi arriva l’immagine da copertina con Tulone che alza dietro con una mano e Vaskelis che attacca senza muro nei tre metri, quindi Vaskelis e Mazzone regalano i punti per la conquista del set (22-25).

Il terzo set comincia con un Sorrento più coriaceo ma, dopo un vantaggio di un paio di punti, una freeball vincente di Ferrini e una pipe di Mazzone ribaltano il punteggio (4-5). La partita è più equilibrata e i padroni di casa fanno di tutto per riaprirla. Da segnalare l’alzata di Tulone in bagher che regala a Mazzone un pallone preciso, trasformato in punto dal capitano, poi Sorrento risponde con un attacco da sopra al muro di Albergati (10-10). Prevale l’equilibrio e si gioca punto a punto, poi però c’è il Sorrento che, con un buon turno di battuta di Albergati, costringe coach Bua a chiamare due timeout in poco tempo (16-12). Il +4 in favore dei padroni di casa si assottiglia e due punti di Aurispa Libellula spingono coach Esposito a chiedere timeout (16-14). I campani tornano in fiducia e risalgono sul +3, poi c’è Tulone che mette a terra di seconda intenzione e Mazzone che va a muro prima dell’attacco di Maretti (20-18). Cresce tantissimo il Sorrento e incrementa il vantaggio ma Aurispa Libellula torna sul -1 con un monster block di Vaskelis e arriva il timeout di mister Esposito. A questo punto i salentini pervengono al pareggio con un altro muro, stavolta di Agrusti, poi c’è un attacco vincente del neoentrato Del Campo ma Sorrento spinge il set ai vantaggi e lo conquista con un ace di Albergati (26-24).

Aurispa Libellula non può più sbagliare e il set lo apre con un ace di Tulone e un muro vincente che portano mister Esposito a chiedere il timeout (0-2). Trenta secondi e Tulone conquista ancora un ace, poi c’è la reazione del Sorrento a cui risponde Ferrini che rimette a posto le cose (2-5). La sfida diventa meno tecnica e si contano errori da una parte e dall’altra ma i salentini mantengono saldo il vantaggio con la palla in 4 che Vaskelis mette a terra per il +3 (7-10). Aurispa Libellula torna ad alzare i ritmi e conquista un buon margine grazie all’ace di Vaskelis e al primo tempo perentorio di Fortes (9-15). Mister Esposito spende anche il secondo timeout ma i salentini diventano travolgenti e impeccabili in tutti i fondamentali. Vaskelis conquista un altro ace, Fortes va a punto a muro e poi è lui stesso regalare un pregevole primo tempo (11-20). Aurispa Libellula dilaga, dopo essere tornata bella e vincente, e con autorevolezza va a vincere la partita grazie a due punti consecutivi di Agrusti e al lungolinea di Ferrini (14-25).

—

IL TABELLINO

Shedirpharma Sorrento-Aurispa Libellula 1-3

(10-25; 22-25; 26-24; 14-25).

Shedirpharma Sorrento: Aprea, Albergati 23, Cuminetti 1, Starace 8, Remo 1, Buzzi 4, Donati (L), Maretti 8, Piedepalumbo, Gargiulo, Pontecorvo (L), Imperatore, Grimaldi. All: N. Esposito.

Aurispa Libellula: Tiziano Mazzone 17, Riccardo Morciano, Alessio Ferrini 13, Calogero Tulone 6, Davide Coppola, Edvinas Vaskelis 15, Francesco Fortes 9, Federico Giacomini, Stefano Pepe, Federigo Del Campo 2, Marinfranco Agrusti 8, Francesco Giaffreda, Giacomo Carachino, Matteo Bello. Allenatore: Peppe Bua.

Arbitri: Grossi e Merli.

(Uff. Stampa Aurispa Libellula)

—

VOLLEY A3/m GIRONE BLU

RISULTATI (giornata 8ª rit.): Palmi-Ortona 3-1, Sorrento-Aurispa L. Lecce 1-3, Aversa-Modica 3-0, Bari-Sabaudia 3-0, Catania-Marcianise 3-0, Tuscania-Napoli 2-3, Casarano-Roma 2-3.

CLASSIFICA: Catania 54 – Ortona 49 – Tuscania, Palmi 38 – Bari 36 – Aurispa Libellula 34 – Aversa 33 – Casarano 31 – Sorrento 26 – Modica 25 – Roma 24 – Sabaudia 20 – Marcianise 16 – Napoli 14.

PROSSIMO TURNO (26 feb.): Aurispa L. Lecce-Aversa, Napoli-Catania, Palmi-Tuscania, Modica-Casarano, Ortona-Sorrento, Sabaudia-Marcianise, Roma-Bari.