LECCE – Sticchi Damiani, parole al miele per Lucioni: “Mai nessuno potrà toglierti quella fascia da capitano cucita sulla pelle”

Il saluto del presidente Saverio Sticchi Damiani a Fabio Lucioni, da oggi ex capitano del Lecce, trasferitosi, in prestito, al Frosinone.

“I nostri destini si sono incrociati in un momento buio della tua carriera; ti ho detto: ‘Io ti difendo, ma poi toccherà a te difendere il mio Lecce’. Da allora abbiamo vinto tutto, due promozioni pazzesche, 142 partite giocate senza saltare mai un allenamento! Non parlo mai dei singoli, perché per me conta solo il bene del Lecce ed ogni singolo giocatore è ugualmente importante a condizione che sudi la maglia, in ogni partita, in ogni allenamento. Per te Fabio faccio una eccezione per dirti grazie per aver sempre onorato la nostra maglia e per aver indossato con orgoglio la fascia di capitano. È una fascia che non potrà mai toglierti nessuno perché è cucita sulla pelle dei grandi capitani che hanno fatto la storia del Lecce. Ci vediamo presto”.

Intanto Gianluca Frabotta è sbarcato nel Salento e sta svolgendo le visite mediche presso il Centro Biolab di Cutrofiano.