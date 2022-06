LECCE – Lucioni saluta il gruppo e riscende di categoria: per lo Zio c’è il Frosinone

Prima cessione ufficiale per il Lecce 2022/23. E si tratta di una cessione pesante. Capitan Fabio Lucioni non farà parte della rosa che cercherà, a tutti i costi, di conservare la categoria nel prossimo torneo di Serie A.

Il club giallorosso, pochi istanti fa, ha comunicato la cessione del difensore ternano al Frosinone, con la formula del prestito annuale. Evidentemente, Lucioni, 35 anni a settembre, ha optato per giocarsi forse l’ultima stagione della sua carriera in un club ambizioso, che punta a tornare in Serie A, e da titolare. Cosa che, a Lecce, nessuno gli poteva garantire. Lo Zio, legato al Lecce dal recente rinnovo sino al 2024, è stato artefice di una stagione superlativa in Serie B, per rendimento seconda solo a quelle di Strefezza e Hjulmand.

Non solo Lucioni per il Frosinone: il club ciociaro, infatti, è fortemente interessato anche alle prestazioni di Ilario Monterisi, quest’anno in prestito prima al Catanzaro e poi alla Fidelis Andria. L’affare si potrebbe concludere nelle prossime ore.