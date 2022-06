LECCE – Via al pre-ritiro, atteso Frabotta. Corvino, altro premio in arrivo

È atteso per questo pomeriggio l’arrivo di Gianluca Frabotta all’aeroporto di Brindisi, da cui, poi, raggiungerà la sede dell’Us Lecce per firmare il contratto che lo legherà alla società per un anno, previo svolgimento delle canoniche visite mediche.

Intanto la squadra, stamani, si è ritrovata al Deghi Center di San Pietro in Lama per il primo giorno di pre-ritiro, che terminerà giovedì prossimo, giorno della partenza per il ritiro di Folgaria (Tn). Il neo arrivato, Assan Ceesay, si aggregherà dal 28 giugno, giorno in cui sono anche attesi i nazionali Morten Hjulmand e Thorir Helgason.

Infine, altro premio in arrivo questa sera per un rappresentante del Lecce. Il dt Pantaleo Corvino ritirerà il Premio Vigna d’Argento in piazza Duomo a Lecce, a partire dalle ore 21. Vigna – spiegano gli organizzatori – inteso come un simbolo, un concetto che intende mettere insieme storie, peculiarità territoriali e tematiche sociali diverse, ma sempre nel segno dell’unità di un Paese che deve saper proporre e apprezzare il suo enorme patrimonio umano, storico e culturale.