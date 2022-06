CICLISMO – Si assegna in Puglia il titolo tricolore su strada professionisti 2022: il programma e le città interessate

C’è grande attesa nella nostra regione per il Campionato italiano di ciclismo su strada professionisti che si correrà domattina sulle strade pugliesi, con organizzazione a cura del Comitato Terra dei Trulli e delle Gravina, in collaborazione col Gruppo Sportivo Emilia e col patrocinio della Regione Puglia e di Pugliapromozione. Saranno 237 i km del percorso che assegneranno la maglia tricolore, l’anno scorso vinta da Sonny Colbrelli, assente per problemi di salute.

La partenza è fissata alle ore 10.45 da Castellaneta Marina, in piazza Selene. La carovana, poi, passerà per Marina di Ginosa (via ufficiale), Ginosa, Laterza, Castellaneta, ancora Laterza, Palagianello, Mottola, Noci, Alberobello, da cui partirà il circuito finale (quattro giri). Sono diverse le asperità del tracciato, che si presta, particolarmente, alle fughe e ai colpi di mano. L’arrivo è previsto per le ore 16.15 circa. Tra gli iscritti: Vincenzo Nibali, Elia Viviani (campione nel 2018), Giacomo Nizzolo (campione nel 2016 e nel 2020), Alessandro De Marchi, Davide Ballerini, Giulio Ciccone, Davide Formolo (campione nel 2019), Matteo Trentin, Sasha Modolo e tanti altri altri outsider.

La gara sarà trasmessa da Raisport dalle 14.50 alle 15.50, poi, su Rai2, sino alla fine.