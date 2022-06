TIRO CON L’ARCO – L’Evò Archery Team San Cesario alla prova di Coppa Italia Master a Pistoia

Prende il via il mattinata, a Pistoia, e si chiuderà domani, la Coppa Italia Master di tiro con l’arco che vedrà in gara anche tre rappresentanti della Evò Aerchery Team di San Cesario di Lecce: Benedetto Di Donna, Angela Sicuro (vincitrice nella scorsa edizione) e Romeo Liaci, tutti atleti della divisione arco nudo, pronti a confrontarsi coi migliori arcieri italiani sulla distanza dei 50 metri.

La gara è riservata agli arcieri over 50 delle divisioni arco nudo, arco olimpico e arco compound e sarà divisa un due fasi distinte. Oggi si svolgerà la fase di qualifica, durante la quale i 300 arcieri iscritti tireranno le 72 frecce necessarie a comporre la classifica di accesso alla fase eliminatoria, mentre nella giornata di domenica gli arcieri inizieranno i gironi eliminatori che porteranno alla definizione dei singoli finalisti. I finalisti infine si affronteranno in una sfida arciere contro arciere per decretare il vincitore. La gara sarà anche trasmessa in diretta sul canale youTube “Fitarco Italia YouArco”.

Mauro Liaci, presidente della Evò Archery Team, augurando un grosso “in bocca al giallo” ai suoi atleti, ricorda, a quanti vorrebbero avvicinarsi al tiro con l’arco, che sono sempre aperte le iscrizioni ai corsi d’avviamento alla pratica sportiva del tiro con l’arco.

I corsi, tenuti da istruttori federali, si svolgeranno a Lequile e Merine con tutto il materiale necessario messo gratuitamente a disposizione dalla Società Sportiva.

Info sulla pagina Facebook Evò Archery Team e/o al numero 349-4053571.