TIRO CON L’ARCO – Doppia medaglia per Angela Sicuro (Evò Archery Team) in Abruzzo

Grande risultato per Angela Sicuro, arciere della Evò Archery Team di San Cesario di Lecce, alla recente Coppa Italia Master di tiro con l’arco che si è svolta ad Atri (Te). La competizione era riservata agli arcieri over 50 e ha visto la partecipazione di oltre 130 atleti provenienti da ogni parte d’Italia, suddivisi nelle tre divisioni: arco olimpico, arco compound e arco nudo.

La portacolori del sodalizio salentino è salita sul gradino più alto del podio nella divisione arco nudo, classe 60-64 anni.

Il giorno successivo, domenica 20, tutti gli arcieri sono stati accorpati in un’unica classe, indipendentemente dall’età, e hanno disputato un’altra gara di qualifica che ha condotto Sicuro in finable, dove, però, si è dovuta arrendere a Cristina Pernazza (Arcieri Agusta Perusia), conquistando, dunque, un’altra pesantissima medaglia d’argento.

Entusiasta il suo tecnico, Romeo Liaci: “Sono particolarmente contento per Angela, atleta esemplare per impegno e costanza negli allenamenti, sempre pronta a partire per qualsiasi competizione, in qualsiasi posto si svolga. Una bella soddisfazione per lei e per tutto il Team Evò”.

Il prossimo appuntamento per il Team Evò è il Campionato italiano Tiro di Campagna che vedrà impegnati gli atleti Fiorella Durante e Romeo Liaci dal primo al tre luglio, ad Abbazia San Salvatore (Siena).

Info sui corsi, che si svolgono presso il campo della società sito a Lequile: 349-4053571.