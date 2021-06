CASARANO – La Leo Shoes non rinnova la partnership come main sponsor

Con una nota ufficiale, la Leo Shoes, main sponsor del Casarano, guidata da Antonio Filograna Sergio, annuncia la volontà di non rinnovare il contratto di partnership col sodalizio calcistico cittadino. Di seguito la nota ufficiale:

Il 30 giugno 2021 il contratto triennale che legava la società Leo Shoes e Casarano Calcio avrà la sua naturale scadenza. Con la presente nota, comunichiamo che non è volontà della Leo Shoes rinnovare il contratto di “Main Sponsor” per il prossimo futuro. Cogliamo l’occasione per ringraziare la società Casarano Calcio per la passione e la dedizione dimostrata in questi anni, anni ricchi anche di soddisfazioni e di riconoscimenti. Siamo onorati ed orgogliosi del cammino che in questi anni abbiamo sviluppato insieme. Ricorderemo sempre le imprese raggiunte e le vittorie conquistate sul campo, cosi come ricorderemo anche le sconfitte più scottanti, ma si sa, il calcio è anche questo. In questi anni abbiamo tutti insieme profuso energie importanti per dare lustro al nostro paese, dalla ristrutturazione del campo sportivo, alla realizzazione della casa dell’atleta ed a tutti i sevizi connessi con le attività sportive.

La storia dello Sport in generale e del calcio in particolare, è sempre stata ricca di momenti positivi e negativi, ma i ricordi rimarranno per sempre indelebili nelle nostre memorie. Abbiamo cercato tutti insieme, anche nell’ultimo anno, di raggiungere risultati sportivi importanti, ma il calcio è imprevedibile e sempre ricco di colpi di scena Rivolgiamo un ringraziamento particolare al Presidente Giampiero Maci per la sua grande professionalità e per il suo grande orgoglio casaranese, ed a tutto il suo Staff dirigenziale per il grande impegno e sacrificio. Abbiamo avuto modo di conoscere persone splendide che si sono spese per la causa comune su vari fronti e di questi amici conserveremo un grande ricordo.

Un Grazie a tutti gli sportivi, per la loro passione ed il loro grande cuore. Purtroppo la pandemia non ha contribuito ad una maggiore vicinanza tra squadra e tifosi, e questo è stato un grave motivo di distacco che nessuno è riuscito a sanare. Abbiamo accettato con serenità anche tutte le critiche che direttamente ed indirettamente sono arrivate a noi, soprattutto quelle costruttive, perché il grande cuore a volte va oltre i più ragionevoli umori, ma ad un cuore grande tutto può essere consentito o quasi. E’ stato un privilegio legare il nostro nome al logo Casarano Calcio, e per questo saremo sempre orgogliosi e riconoscenti.

Proprio perché riteniamo la società sportiva una ricchezza della nostra città, la nostra azienda ha considerato comunque di continuare a dare un contributo, insieme a tutti coloro che vorranno supportare il nuovo progetto calcistico, per assicurare un futuro alla Casarano Calcio, che da qui deve ripartire. Il bene del Casarano Calcio è di tutti e da tutti deve essere sostenuto.

Forza Casarano oggi e sempre.

Antonio Filograna Sergio

(foto: FIlograna Sergio, archivio)