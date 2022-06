LECCE – Calendario, Baroni e Corvino concordi: “Felici di giocare la prima davanti ai nostri tifosi”

I commenti di mister Marco Baroni e del dt del Lecce, Pantaleo Corvino, sul calendario dei giallorossi.

BARONI – “Siamo felici di poter iniziare questa nuova avventura davanti ai nostri tifosi. Ci siamo congedati da loro la sera della gara col Pordenone e tra non molto ritroveremo il nostro Via del Mare per la prima gara di campionato contro l’Inter. Ogni gara che ci riserverà questo torneo sarà estremamente impegnativa, ma è nostra intenzione dare il massimo per difendere quello che ci siamo guadagnati sul campo. Ogni partita sarà una sfida e dovremo guardare esclusivamente a quello che faremo per farci trovare pronti a ogni appuntamento. La prima e l’ultima saranno disputate in casa nostra, dove i nostri tifosi sono sempre numerosi e rappresentano una spinta in più. Ogni partita sarà una gioia per noi e per i nostri tifosi che saranno sempre presenti al nostro fianco”.

CORVINO – “Il 6 maggio abbiamo concluso il trionfale campionato dello scorso anno davanti al nostro pubblico e ora il calendario ci ha dato la possibilità di iniziare questa nuova annata sempre tra le mura amiche. Affronteremo i vice campioni d’Italia dell‘Inter. Ci aspetterà un compito arduo, come del resto sarà arduo tutto il campionato. Lo scorso anno abbiamo compiuto un’impresa, ora siamo chiamati a fare un miracolo. Ci faremo trovare pronti, anche se bisogna considerare che il mercato sarà ancora aperto per l’inizio del campionato, motivo per il quale le squadre impegnate in questa competizione non saranno formate definitivamente al 100%. Come sempre, potremo contare sul supporto dei nostri tifosi affinché tutto si possa materializzare”.