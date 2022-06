SERIE A – Si parte contro l’Inter, si chiude col Bologna: Il calendario del Lecce 2022/23

Ufficializzati poco fa i calendari della prossima stagione di Serie A che partirà poco prima di Ferragosto e si chiuderà il 4 giugno del prossimo anno, causa lunga pausa Mondiali tra novembre e dicembre.

La prima giornata del campionato 2022/23: Fiorentina-Cremonese, Verona-Napoli, Juventus-Sassuolo, Lazio-Bologna, Lecce-Inter, Milan-Udinese, Monza-Torino, Salernitana-Roma, Sampdoria-Atalanta, Spezia-Empoli.

Il calendario del Lecce:

GG 01 AND. (14 ago.): Lecce-Inter

GG 02 AND. (21 ago.): Sassuolo-Lecce

GG 03 AND. (28 ago.): Lecce-Empoli

GG 04 AND. (31 ago.): Napoli-Lecce

GG 05 AND. (4 set.): Torino-Lecce

GG 06 AND. (11 set.): Lecce-Monza

GG 07 AND. (18 set.): Salernitana-Lecce

GG 08 AND. (2 ott.): Lecce-Cremonese

GG 09 AND. (9 ott.): Roma-Lecce

GG 10 AND. (16 ott.): Lecce-Fiorentina

GG 11 AND. (23 ott.): Bologna-Lecce

GG 12 AND. (30 ott.): Lecce-Juventus

GG 13 AND. (6 nov.): Udinese-Lecce

GG 14 AND. (9 nov.): Lecce-Atalanta

GG 15 AND. (13 nov.): Sampdoria-Lecce

GG 16 AND. (4 gen.): Lecce-Lazio

GG 17 AND. (8 gen.): Spezia-Lecce

GG 18 AND. (15 gen.): Lecce-Milan

GG 19 AND. (22 gen.): Verona-Lecce

—

GG 1 RIT. (29 gen.): Lecce-Salernitana

GG 2 RIT. (5 feb.): Cremonese-Lecce

GG 3 RIT. (12 feb.): Lecce-Roma

GG 4 RIT. (19 feb.): Atalanta-Lecce

GG 5 RIT. (26 feb.): Lecce-Sassuolo

GG 6 RIT. (5 mar.): Inter-Lecce

GG 7 RIT. (12 mar.): Lecce-Torino

GG 8 RIT. (19 mar.): Fiorentina-Lecce

GG 9 RIT. (2 apr.): Empoli-Lecce

GG 10 RIT. (8 apr.): Lecce-Napoli

GG 11 RIT. (16 apr.): Lecce-Sampdoria

GG 12 RIT. (23 apr.): Milan-Lecce

GG 13 RIT. (30 apr.): Lecce-Udinese

GG 14 RIT. (3 mag.): Juventus-Lecce

GG 15 RIT. (7 mag.): Lecce-Verona

GG 16 RIT. (14 mag.): Lazio-Lecce

GG 17 RIT. (21 mag.): Lecce-Spezia

GG 18 RIT. (28 mag.): Monza-Lecce

GG 19 RIT. (4 giu.): Lecce-Bologna

—

A prima vista, sembra un calendario abbastanza equilibrato per i giallorossi, che partiranno ospitando la vice campione d’Italia al Via del Mare per poi andare a Sassuolo, ospitare l’Empoli e andare a far visita al Napoli per chiudere il mese di agosto.

La prima giornata a mercati chiusi sarà Torino-Lecce. Alla sesta, il primo scontro diretto contro il Monza, poi altri due contro Salernitana in trasferta e in casa contro la Cremonese. Ottobre abbastanza ostico: oltre alla Cremonese, ci saranno anche Roma-Lecce, Lecce-Fiorentina, Bologna-Lecce e Lecce-Juventus. Le tre gare di novembre, prima della pausa, metteranno di fronte il Lecce a Udinese (fuori), Atalanta (in casa) e Sampdoria (fuori).

La prima partita del nuovo anno sarà Lecce-Lazio. A seguire, per chiudere il girone d’andata: Spezia-Lecce, Lecce-Milan e Verona-Lecce.

Il girone di ritorno metterà i giallorossi davanti ad altri due scontri diretti contro Salernitana in casa e Cremonese fuori; poi la Roma in casa, l’Atalanta fuori e il Sassuolo in casa per chiudere febbraio.

Le tre partite di marzo vedranno il Lecce in trasferta due volte (a Milano contro l’Inter e a Firenze); unica gara casalinga, Lecce-Torino. Abbastanza equilibrata anche la serie di gare di aprile: Empoli-Lecce, Lecce-Napoli, Lecce-Sampdoria, Milan-Lecce e Lecce-Udinese. Due trasferte dure nel mese di maggio: il 3 a Torino contro la Juventus, il 14 a Roma contro la Lazio; nel mezzo, Lecce-Verona, poi Lecce-Spezia. Sprint finale contro Monza in trasferta, chiusura di campionato contro il Bologna in casa.

Particolarità: i tre match contro le squadre di cartello, Juventus, Milan e Inter, si giocheranno tutti al Via del Mare nel girone d’andata.

calendario_serie_a_tim_2022-2023__all._cu_313_del_24_06-2022_