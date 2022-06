DILETTANTI – Ripescaggi, prima bozza organici, Coppa Disciplina: le classifiche 2021-22

Chiusa ufficialmente la stagione sportiva 2021-22, la Lnd Puglia ha diramato le classifiche degli eventuali ripescaggi suddivise per ogni categoria, secondo i criteri riportati nel CU n. 46 del 21-10-2021.

PROMOZIONE per un ripescaggio in Eccellenza: 1. Foggia Incedit (miglior squadra vincente playoff Promozione); 2. Novoli (peggior squadra vincente playoff); 3. Avetrana (perdente finale Coppa Italia Promozione); 4. Team Orta Nova (miglior perdente playout rispetto al Racale).

Ulteriori classifiche. Perdenti finali playoff: 1. Arboris Belli; 2. Tricase. Perdenti semifinali playoff: 1. Bitritto Norba ;2. Taurisano; 3. Nuova Spinazzola. Non partecipanti alle semifinali playoff per distacco uguale o maggiore di sette punti: 1. Leverano.

—

PRIMA CATEGORIA per un ripescaggio in Promozione: 1. Mesagne (miglior vincente playoff); 2. Levante Azzurro (seconda miglior vincente playoff); 3. Città di Trani (peggior vincente playoff).

Ulteriori classifiche. Perdenti finali playoff: 1. Virtus Palese; 2. Cursi; 3. Atletico Martina. Perdenti semifinali playoff: 1. Stornarella; 2. Ideale Bari. Non partecipanti alle semifinali playoff per distacco uguale o maggiore di sette punti: 1. Cedas Avio brindisi; 2. Real San Giovanni; 3. Seclì; 4. Noci Azzurri 2006.ù

—

SECONDA CATEGORIA per un ripescaggio in Prima: 1. Rinascita Refugees (miglior vincente playoff); 2. Real Carovigno (seconda miglior vincente playoff); 3. Sammarco (peggior vincente playoff).

Ulteriori classifiche. Perdenti finali playoff: 1. GC San Severo; 2. Asd Fabrizio Miccoli; 3. G. Palagiano. Perdenti semifinali playoff: 1. Audace Fragagnano; 2. Ascoli Satriano; 3. Top Player Minervino. Non partecipanti alle semifinali playoff per distacco uguale o maggiore di sette punti: 1. Melpignano; 2. Città di Poggiardo; 3. Arcobaleno Triggiano.

—

TERZA CATEGORIA per un ripescaggio in Seconda: 1. Etra Barletta (miglior vincente playoff); 2. Atletico Apricena (seconda miglior vincente playoff); 3. Polis Bagnolo (terza miglior vincente playoff); 4. Virtus San Pancrazio (peggior vincente playoff).

Ulteriori classifiche. Perdenti finali playoff: 1. Valesio Sport Torchiarolo; 2. Kale Polis Gallipoli; 3. Bitetto; 4. Sporting Manfredonia. Perdenti semifinali playoff: 1. Virtus Calcio Mesagne; 2. Soccer Guagnano; 3. Uniti per Cerignola; Villa Castelli. Non partecipanti alle semifinali playoff per distacco uguale o maggiore di sette punti: 1. United Bari; 2. Dimateam; 3. Gioventù Calcio Muro; 4. Sant’Agata di Puglia.

Esaurite le classifiche di ripescaggio, gli eventuali altri posti disponibili saranno assegnati, previa domanda delle rispettive società, tenendo conto di questi criteri: 1. Società retrocesse al campionato inferiore: secondo posizione di classifica e anzianità federale; 2. Società non aventi diritto o non rientranti tra le primarie graduatorie di merito: posizione di classifica, anzianità federale e miglior punteggio in Coppa Disciplina 2021-22.

—

ORGANICI

ECCELLENZA (28 squadre): 1. Toma Maglie; 2. Ars et Labor Grottaglie; 3. Atl. Vieste; 4. Bisceglie; 5. Borgorosso Molfetta; 6. Canosa; 7. Castellaneta; 8. Città di Gallipoli; 9. Città di Mola; 10. Corato; 11. De Cagna Otranto; 12. Di Benedetto Trinitapoli; 13. Gallipoli Football; 14. Ginosa; 15. Manduria; 16. Manfredonia; 17. Ostuni; 18. Polimnia; 19. Real Siti; 20. San Marco; 21. San Severo; 22. Sava; 23. Soccer Massafra; 24. Ugento; 25. Unione Calcio Bisceglie; 26. Virtus Matino; 27. X; 28. X.

PROMOZIONE (28 squadre): 1. Arboris Belli; 2. Atl. Acquaviva; 3. Atl. Racale; 4. Atl. Tricase; 5. Avetrana; 6. Bitritto Norba; 7. Brilla Campi; 8. Ceglie; 9. Copertino; 10. Don Uva; 11. Foggia Incedit; 12. F. Acquaviva; 13. FC Capurso; 14. G. Melendugno; 15. Leverano; 16. Novoli; 17. Nuova Daunia Foggia; 18. Nuova Spinazzola; 19. Parmhaclub Spartan Legend; 20. Rinascita Rutiglianese; 21. Sport Lucera; 22. Talsano; 23. Taurisano; 24. Orta Nova; 25. Veglie; 26. Vigor Trani; 27. Virtus Locorotondo; 28. Virtus Mola; 29. Virtus San Ferdinando.

PRIMA CATEGORIA (42 squadre): Atl. Martina, Atl. peschici, Atl. Pezze, Audace Cagnano, Calcio Castellana, Canusium, Capo di Leuca, Cedas Avio Brindisi, Città di Trani, Cursi, Don Bosco Manduria, Fesca Bari, FC Santeramo, Galatina, Ideale Bari, Latiano, Levante Azzurro, Lizzano, Mesagne, Noci Azzurri 2006, Noja, Ragazzi Sprint Crispiano, Real Mottola, Real San Giovanni, Real Sannicandro, Real Zapponeta, Ruffano, Ruvese, S. Vito, Salve (Galatone), Seclì, Soccer Dream Parabita, Sporting Apricena, Stornarella, Troia, Vernole, Virtus Bisceglie, Virtus Lecce, Virtus Molfetta, Virtus Palese, Zollino, X.

SECONDA CATEGORIA (42 squadre): Accademia Calcio Monte, Alessano, Arcobaleno Triggiano, Ascoli Satriano, Audace Barletta, Audace Fragagnano, Audax San Severo, C. Soleto, Castelluccio dei Sauri, Città di Palo, Città di Poggiardo, Civitas Conversano, Elce, Esperia Monopoli, Euro Sport Academy, Fabrizio Miccoli, F. Altamura, Futura Monteroni, Giallorossi Aradeo, Gioventù Calcio San Severo, Gioventù Palagiano, Grumese, Hellas Laterza, Maracanà San Severo, Melpignano, New Team Cellamare, Presicce Acquarica, Real Carovigno, Real Neviano, Real Olimpia Terlizzi, Rinascita Refugees, Sammarco, San Giorgio, San Pietro Vernotico, Soccer Green Surbo, Soccer Team Fasano, Sportiva Torre a Mare, Statte, TAF Ceglie, Top Player Minervino, Tricase, Trinitapoli, Wonderful Bari S. Spirito.

—

TERZA CATEGORIA BRINDISI: Casale, Cellino, Leone Soccer Tuturano, San Donaci, Valesio Sport Torchiarolo, Villa Castelli, Virtus Calcio Mesagne, Virtus S. Pancrazio.

TERZA CATEGORIA LECCE: Carmiano Magliano, Castrignano, Nuova Neretina, Polis Bagnolo, Polisportiva Sogliano, Pro San Cataldo Lecce, Soccer Guagnano.

TERZA CATEGORIA MAGLIE: Corsano, GC Muro, Kale Polis Gallipoli, Nuova Andrano, Virtus Morciano.

TERZA CATEGORIA TARANTO: Audace Palagianello, Diavoli Biancorossi, Spartan Boys, Virtus Maruggio.

—

Queste, infine, le società prime classificate nelle rispettive graduatorie della Coppa Disciplina.

Eccellenza: Gallipoli Football 11,45 punti (secondo UC Bisceglie 14,55; terzo Borgorosso Molfetta 15,85);

Promozione: Parmhaclub Spartan Legend 15,05 punti (secondo Brilla Campi 16,05; terzo F. Acquaviva 18,00);

Prima Categoria: S. Vito 13,80 punti (secondo Real Zapponeta 17,10; terzo Atl. Martina 17,25);

Seconda Categoria: Top Player Minervino 9,60 punti (secondo Accademia Calcio Monte 12,00; terzo Real Mottola 13,20);

Terza Categoria Bari: Usd Olimpia Bitonto;

Terza Categoria Brindisi: Asd Casale Calcio;

Terza Categoria Foggia: Asd Maracanà San Severo;

Terza Categoria Lecce: Asdps Corsano.