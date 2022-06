LECCE – Mercato, fari puntati sul baby rossonero Colombo. Due big sul punto di partire?

Mentre è atteso per domattina lo sbarco di Gianluca Frabotta nel Salento, per il canonico ciclo di visite mediche pre-firma, il Lecce, attraverso gli occhi di Pantaleo Corvino e di Stefano Trinchera, continua a muoversi a fari spenti sul mercato.

Dalle ultime info provenienti dai siti specializzati, emerge che il club giallorossi ha messo gli occhi su un attaccante scuola Milan, l’anno scorso in forza alla Spal: si tratta di Lorenzo Colombo, punta centrale classe 2002, alta 183 cm e nel giro della nazionale Under 21, con buone prospettive di sbarcare, da qui a un futuro non troppo lontano, anche nella nazionale maggiore. Colombo è un prodotto del settore giovanile rossonero, cresciuto in casa attraverso la classica trafila nelle giovanili, l’esordio in Primavera (2018-19), poi in Coppa Italia, quindi in Serie A (luglio 2020, Milan-Bologna con Stefano Pioli in panchina) e in Europa League (tre presenze nel 2020-21). Due stagioni fa, il Milan lo cede alla Cremonese, con cui esordisce in Serie B giocando 13 partite e segnando un gol. Ben più importante la stagione appena conclusa da colombo con la casacca della Spal: 34 presenze, sei gol (tra cui uno al Lecce nella gara d’andata) e un assist. Il talentino rossonero arriverebbe, come Frabotta, in prestito con diritto di riscatto per il Lecce e di controriscatto per il Milan.

Due big sembrano sul punto di lasciare il Salento. Dopo Gabriel, vicino alla firma col Torino, anche capitan Fabio Lucioni e bomber Massimo Coda potrebbero svestire la casacca giallorossa. Per Lucioni sarebbe giunta un’offerta interessante da parte del Frosinone. Il capitano dovrà, ora, valutare i pro e i contro: rischiare di non essere titolare in Serie A oppure costituire un perno della difesa ciociara in Serie B. Stesso discorso per Massimo Coda, stra-richiesto da mezza Serie B e, in particolare, dal Cagliari dell’ex Fabio Liverani (che vorrebbe sull’isola anche Gianluca Lapadula e Marco Mancosu).