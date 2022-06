BASKET A2/m – AP Nardò, cambio della guardia alla presidenza: Marra cede il testimone a Barbetta

foto: M. Papadia e C. Barbetta

Cambio della guardia ai vertici dell’Andrea Pasca Nardò. Il club granata, poco fa, ha comunicato il passaggio di testimone alla presidenza, da Ivan Marra, presidente nell’ultimo quinquiennio, a Cesare Barbetta, imprenditore e volto noto in casa granata e già main sponsor nella passata stagione col marchio “Next”. Il vice presidente sarà Marco Papadia, già dirigente nella scorsa annata.

“Cinque anni emozionanti e pieni di altalene d’emozioni – rivela Marra – che mi e ci hanno resi protagonisti di una cavalcata trionfale. Ho ritenuto opportuno passare il testimone a Cesare, professionista capace e competente che saprà tenere testa al nuovo ruolo dirigenziale. Nonostante questa “pausa” concessami, sono contento di continuare a spendermi per la causa granata con risorse ed energia restando all’interno del nuovo direttivo. La storia continua, e a scriverla speriamo d’esser sempre noi…”

Barbetta: “Accolgo con entusiasmo e con orgoglio la mia nomina a Presidente della “Andrea Pasca” Nardò per questa nuova stagione e sarò portavoce delle decisioni del direttivo societario che conterà sempre sul sostegno di Ivan Marra, la cui presidenza in questi 5 anni ci ha arricchiti di traguardi storici ed emozioni indimenticabili. Sono e siamo desiderosi di portare Nardò sempre più in alto nel palcoscenico cestistico nazionale”.

Papadia: “Sono al fianco di questa società già da cinque anni e sono estremamente orgoglioso di ricoprire questo ruolo. Sarà un anno di duro lavoro, dove costruiremo una squadra all’altezza dei nostri obiettivi e della nostra tifoseria. Abbiamo grandi ambizioni per portare Nardò sempre più in alto”.

Il Patron sarà Carlo Durante.

Nei prossimi giorni saranno comunicati anche i componenti del nuovo consiglio direttivo.