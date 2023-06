LECCE – Sticchi Damiani celebra la Primavera: “Capolavoro di Corvino, impresa di mister Coppitelli”

Il primo posto matematico del Lecce Primavera è stato celebrato dal presidente giallorosso, Saverio Sticchi Damiani, con queste parole:

“Il Lecce primavera è matematicamente primo in classifica, con un turno d’anticipo, nel campionato regolare di primavera 1. Guardo e riguardo la classifica e mi domando se è vero! Un capolavoro di Pantaleo Corvino che in tre anni di lavoro intenso ci ha portato lassù con le sue intuizioni. Una vera impresa di mister Coppitelli, ben supportato dal suo secondo Chevanton e da uno staff di tecnici, di fisioterapisti, di medici e di collaboratori “da prima squadra”. Grazie ad un gruppo di ragazzi “terribili” e molto promettenti, provenienti da tutta Europa, ma con il cuore giallorosso. Spero che questa impresa venga adeguatamente compresa, apprezzata e raccontata. Questo è il nostro modo di fare calcio, per noi l’unico possibile, ma anche il più emozionante perché molto, ma molto più difficile… Forza Lecce”.

(foto ©Coribello/SalentoSport)