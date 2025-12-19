LECCE – Statistiche, Falcone sul podio per clean-sheet. Migliori i numeri generali rispetto allo scorso anno

Le statistiche delle prime 15 giornate di Serie A sono più che positive per il portierone e capitano del Lecce Wladimiro Falcone.

Capitolo partite chiuse con l’imbattibilità della propria porta (ossia “clean-sheet” in inglese): quest’anno alla quindicesima giornata sono già sei ed è record personale da quando l’estremo difensore romano difende la porta dei giallorossi salentini. Nel 2024/25, dopo 15 partite, Falcone aveva chiuso la serranda alla sua porta quattro volte; nel 2023/24, alla quindicesima, fece registrare due clean-sheet; nel 2022/23, solo uno.

Nello scorso torneo Falcone sigillò i suoi pali ben nove volte, quindi è sulla buona strada quantomeno per eguagliare se non battere il suo primato personale.

Nettamente migliori anche i numeri sulle reti subite che l’anno scorso, sempre alla quindicesima, erano 26 (influì molto lo 0-6 casalingo contro la Fiorentina), mentre quest’anno sono 19, sette in meno.

Ad oggi, Falcone è sul podio della Serie A per clean-sheet (sei come Sommer e Butez), dietro Provedel (primo con otto) e Svilar (sette).

La sua striscia di presenze consecutive con la maglia giallorossa, invece, dura dalla prima giornata del campionato 2022/23: 129 presenze in Serie A (dal primo all’ultimo minuto) con altre quattro presenze in Coppa Italia. Numeri che ormai, e non da oggi, hanno inserito Wladimuro nella Hall of fame dell’ultracentenaria storia del club giallorosso.