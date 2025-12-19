TERZA CATEGORIA – Lecce e Maglie: il Giudice sportivo, gare del 14.12.2025
Terza Categoria girone Lecce: il Giudice sportivo, gare del 14 dicembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ALIXIAS: Ammenda di 30 euro; Claudio Calò (1)
ATL. COPERTINO:
CALIMERA:
CLUB SALENTO LECCE:
KICK OFF ACADEMY:
LIZZANELLO:
MERINE:
S. GUAGNANO:
S. VEGLIE:
SALENTO SOCCER AC.:
SECLÌ:
V. COLLEPASSO: Mattia Rizzello (2)
—
Terza Categoria girone Maglie: il Giudice sportivo, gare del 14 dicembre 2025.
NB: Tra parentesi le giornate di squalifica
ANDRANO-CASTIGLIONE: Emanuele Giannelli (1)
AP SPECCHIA:
ATL. MELPIGNANO:
ATL. SALVE:
CHORIANA: Luca Monaco (1)
CUTROFIANO AM: Antonio Donno (1)
GC MURO: Gabriele Perrone (1)
LM SCORRANO: Maurizio Gervasi (dir., fino al 12/01/26); Davide M. Gervasi (3); Davide Nicolaci (3); Christian Puce (3)
PALMARIGGI: Gregorio Palma (1); Giorgio Panico (1)
SANNICOLA:
V. NEVIANO: Antonio jr. Giorgetta (2)