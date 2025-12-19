ECCELLENZA – Si ferma il Taranto. Infrasettimanale da tre punti per Gallipoli, Novoli e Maglie: i tabellini della 20ª

Il Bisceglie sfrutta a dovere il turno favorevole nell’anticipo, vincendo largo sul campo dell’ultima in classifica, Foggia Incedit; rispondono Brindisi (1-0 al Galatina) e Canosa (1-2 a Massafra) mentre il Taranto cade sul campo dell’Unione Calcio Bisceglie e perde terreno dalle prime tre. Nerazzurrostellati sempre a +2 sul Brindisi e a +6 sul Canosa, mentre il Taranto scivola a -7 dalla vetta. Tra le leccesi infrasettimanale da tre punti per il Maglie (terza vittoria consecutiva) che passa a Racale (un punto nelle ultime tre); per il Gallipoli che ritorna alla vittoria battendo l’Ugento; vince anche il Novoli, in extremis, sull’Acquaviva, allungando a cinque la striscia di risultati utili positivi. Taurisano e Brilla si dividono un punto ma restano impelagate nelle zone pericolanti della classifica. In coda il Polimnia si aggiudica il delicato scontro diretto col Mola.

I tabellini della ventesima giornata:

UC BISCEGLIE-TARANTO 2-1

RETI: 10′ pt Caputo (UC), 3′ st Ramos (C), 16′ st Losavio (T)

UC BISCEGLIE: Lullo, Caputo (32′ st Kone), D’Elia, Diomandè (45′ st Andriano), Cappellari, Bocchino, Loseto, Bonicelli (45′ st Saani), Ramos, Zinetti, Bufi (36′ st Monopoli). All. Rumma.

TARANTO: De Simone, Hadziosmanovic (39′ st Zampa), Rizzo (1′ st Delvino), Konate, Derosa (4′ st Aguilera), Vukoja, Di Paolantonio (4′ st Incerti), Monetti (4′ st Corallini), Losavio, Loiodice, Trombino. All. Morea (Panarelli squal.).

ARBITRO: Saponaro di Foggia.

—

ATL. RACALE-A. TOMA MAGLIE 0-2

RETI: 28′ st Tecci, 50′ st Alfarano

ATL. RACALE: Colazo, My (9′ st Vitale), Schirosi (9′ st Arias), Pirretti, Galan, Sarmiento, Miggiano (16′ st De Vito), Massimi (29′ st Ria Nzuzi), Carrino, Ramirez (16′ st Perez), Pennetta. All. Sportillo.

A. TOMA MAGLIE: Catelli, Tecci, Ongania, Galvez, Amato (25′ st Castellaneta), Diaz, Martina, Alfarano, Fernandez (1′ st Vantaggiato), De Luca, Oltremarini (51′ st Urso). All. Giuliatto.

ARBITRO: Gioia di Brindisi.

(Nuovo Quotidiano di Puglia) – Una cinica Toma Maglie espugna il “Basurto”, confermandosi in un ottimo momento di forma. Prosegue invece la dieta forzata del Racale nei derby salentini: terzo consecutivo e un solo punto in carniere. Primo tempo vivace, con occasioni su entrambi i fronti. Al 2’ Oltremarini scarica il destro dal limite, respinto da un attento Colazo. La risposta dei locali al 15’: uno-due tra Galan e Massimi col primo che temporeggia troppo e viene anticipato sul più bello. In ripartenza ancora Oltremarini impegna Colazo, costretto al corner. Alla mezzora il Racale sfiora il vantaggio con Ramirez, il cui colpo di testa viene salvato sulla linea. Lo stesso Ramirez si vede respingere un’altra incornata al 34’ su azione da corner. In contropiede Alfarano spara alto e si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Maglie alza il ritmo e ci prova con Diaz e Ongania. L’Atletico bussa con Perez che manca la deviazione vincente di tacco su assist di Pirretti. Il Racale sciupa e il Maglie ne approfitta al 28’: punizione di De Luca per la testa di Tecci che infila Colazo sul suo palo. Il Racale accusa il colpo e Oltremarini va a un passo dal raddoppio. Il Maglie vacilla all’ultimo minuto regolamentare: uscita a vuoto di Catelli ma Pennetta spara alle stelle a porta sguarnita. Scampato il pericolo, la Toma chiude i conti un rasoterra di Alfarano al sesto di recupero, facendo cantare di gioia il gruppetto di ultras magliesi che hanno accompagnato la loro squadra a Racale incitandola dall’inizio alla fine.

—

GALLIPOLI-UGENTO 1-0

RETI: 4′ pt Molina

GALLIPOLI: Menendez, Marzio, Sansò, Vidal (40′ st Fernandes), De Petris, Bonoha, Magalhaes (25′ st Carrozza), Molina, Beitia, Alonso (20′ st Camacho), Paglialunga (25′ st Denkovski). All. Salvadore.

UGENTO: Marzio, Pettorossi (18′ st Balima), Dias, Regner, Macias, Martinez, Gonzalez S. (20′ st Lollo), Gomez, Beceiro (20′ st Tavdgiridze), Gonzalez R., Rivadero. All. Manco.

ARBITRO: Albano di Taranto.

(US Ugento Calcio) – Finisce 1-0 per il Gallipoli un match dominato per lunghi tratti dalla compagine di mister Andrea Manco. E indirizzato da alcune decisioni arbitrali evidentemente penalizzanti per la formazione in trasferta. Dopo un avvio promettente di marca ugentina, i padroni di casa trovano il vantaggio al 4’. Rilancio profondo dalla retroguardia a pescare Marzio sulla destra: corsa verso l’area di rigore e pallone con il contagiri per Molina che, all’altezza del secondo palo, deposita in porta. L’Ugento si rimette subito in corsa e la sua azione sale di giri con una pressione che diventa forte con il passare dei minuti. Minuto 14’, Pettorossi lavora palla sulla destra, palla sul secondo palo per la conclusione mancina debole d Gonzalez. Il calciatore portoghese è grande protagonista della partita e un al 16’ serve Rivadero che calcia pronto dal limite per la parata attenta di Menendez. Passano un paio di minuti e arriva il primo episodio dubbio in area gallipolina: Beceiro serve sulla corsa Sabatè, un difensore lo colpisce con un braccio ma l’arbitro lascia correre. Gioca bene l’Ugento, una lunga azione corale condita da un fraseggio di qualità porta al tiro Gonzalez dal cuore dell’area di rigore, palla alta sulla traversa. I giallorossi in trasferta ancora vivi e pericolosi appena dopo la mezz’ora. Beceiro cerca la porta con un destro a giro dal limitem, il portiere si distende sulla sinistra e manda in angolo. Dopo un velleitario tiro cross di Marzio, la prima frazione di gioco si chiude con un’altra decisione errata dell’arbitro: in uscita alta, Menendez si scontra con un compagno, il direttore di gara vede una spinta inesistente, non c’è nessun ugentino nelle vicinanze, e ferma il gioco rendendo vano il gol di Rivadero.

Lo stesso numero otto ugentino accende l’inizio della ripresa. Al 3’, è servito in area di rigore si gira e calcia da ottima posizione non trovando però il bersaglio grosso. Jason Carrozzo si rende pericoloso, sinistro radente che finisce di poco a lato. Ugento vicinissimo al gol al 16’. Beceiro si coordina bene in area di rigore, girata pronta e forte ma il portiere avversario vola sotto l’incrocio dei pali e manda la sfera in angolo. Il gol arriva al minuto, ma l’arbitro annulla per un fuorigioco millimetrico di Tavdgiridze che insacca di testa. Tra il 35’e il 37’, l’attaccante georgiano è atterrato in area di rigore: sembrano due falli netti, l’arbitro lascia giocare sulle proteste veementi dei calciatori e della panchina ugentina. Marzo tiene a galla l’Ugento in un paio di occasioni sulle conclusioni degli avanti gallipolini ma l’ultimo guizzo è ancora di marca ospite con Beceiro che non trova il tocco decisivo sottoporta. A chiudere la gara il triplice fischio finale. Domenica prossima in cartellone l’ultimo match del 2025. Al Comunale arriva il Taurisano dell’ex tecnico giallorosso Oliva.

—

TAURISANO-BRILLA CAMPI 0-0

TAURISANO: Rollo, Romano, Bello, De Vasconcelos, Cabrera, Lezzi, D’Ettorre (14′ st Falciano), Maiolo, Mingiano, Quarta (27′ st Ponzo, 36′ st Manni), Caruso (42′ st Ferraiuolo). All. Oliva.

BRILLA CAMPI: De Matteis, De Luca, Cucci (27′ st Filippi Filippi), Milessi, Caravaglio, Layus, Calò, Flordelmundo, Cavaliere (33′ st Marti), Mariano, De Gaetani (30′ st Dell’Atti). All. Calabuig.

ARBITRO: Bruno di Lecce.

—

POLIMNIA-VIRTUS MOLA 4-0

RETI: 4′ pt Gernone, 35′ pt Rapio, 28′ st rig. Mercurio, 42′ st Buonamico

POLIMNIA: Pellegrini, Avantaggiati, Anaclerio, Nacci, Gernone (9′ pt Divittorio), Rapio, Zaccaria, Marasciulo (29′ st Bottari), ROmano (25′ st Massari), Mercurio, Buonsante (18′ st Buonamico). All. Mancini.

VIRTUS MOLA: De Caro, Pignataro, Loporchio, Samb, Cavone, Ardino (1′ st De Bari), Anaclerio (18′ st Casucci), Lofoco (27′ st Starace), Marzulli (35′ st Guardavaccaro), Bottalico, Quarta (38′ st Gregorio). All.

ARBITRO: Regina di Molfetta.

—

S. MASSAFRA-CANOSA 1-2

RETI: 36′ pt e 12′ st Di Piazza (C), 2′ st Russo (M)

S. MASSAFRA: Lacirignola, Martino, Morisco, D’Arcante, Sergio (24′ st Gramegna), Tinelli (42′ st Diwouta), D’Andria (40′ st Scialpi), Nazzaretto (18′ st Petruzzi), Kordic (1′ st Pentimone), Palmisano, Russo. All. Marasciulo.

CANOSA: Massari (35′ st Tarolli), De Go, Telera, Lamacchia, Lanzone (35′ st Farinola S.), Manzo, Iagulli, Farinola R. (44′ st Cafagna A.), Strambelli, Di Piazza (31′ st Croce), Caputo (26′ st Barrasso). All. De Candia.

ARBITRO; Carlucci di Molfetta.

—

BRINDISI-GALATINA 1-0

RETI: 36′ st Sanchez J.

BRINDISI: Staropoli, Mancarella, Gori (29′ st Cauteruccio), Bernaola (24′ st Scoppa), Lanzolla, Ferrari, Sanchez J. (38′ st Barrera), Alboni (28′ st Melillo), Benvenga, Carpineti, Burzio (24′ st Saraniti). All. Ciullo.

GALATINA: Caroppo, vergara, Monteduro (43′ st Goncalves), Signore, Mengoli, Karim (15′ st Musso), Arnesano (43′ st Vigliotti), Macrì (43′ st Valentini), Dell’Anna, Candido, Centonze (39′ st Miglietta). All. Longo.

ARBITRO: Tasso di Macerata.

—

NOVOLI-ACQUAVIVA 1-0

RETI: 48′ st Sosa

NOVOLI: Suma, Sorino, Liccardi (27′ st Leone), Togorà, Lobjanidze, Valzano (17′ st Sosa), Ferreira, De Blasi, Carrozzo (31′ st Giacomazzi), Mancarella, Tarantino (47′ st Quarta). All. Luperto.

ACQUAVIVA: Bozzi, Fortunato D., Asselti, Rucci (17′ st Cosmo), Patronelli, Colaci, Guglielmi (42′ st Insana), Ferrante, Garcia (10′ st Fucci), Girardi (46′ st Fortunato A.), Pucinelli. All. Solidoro.

ARBITRO: Morleo di Brindisi.

—

N. SPINAZZOLA-BITONTO 3-1

RETI: 7′ pt Fracchiolla (B), 24′ st Colonna (S), 26′ st Ingredda (S), 33′ st Ousfar (S)

N. SPINAZZOLA: Liso, Gabriele, Santoro (10′ st Leone), Stefanini, Ripanto, Pizzo, Silvestri (20′ st Di Palma), Colonna, Ferrero (12′ st Ousfar), Ricchiuti (10′ st Erminio), Ingredda (30′ st Losappio). All: Di Domenico.

BITONTO: Cozzella, Catalano, Marchitelli, D’Alba, Cutrone, Chacon (32′ st Gagliardi), Napoli (42′ pt Mazzilli), Milella (28′ st Leuzzi), Demichele, Palazzo (20′ st Bozzi), Fracchiolla (20′ st Lavoratti). All. Zinfollino.

ARBITRO: Di Rocco di Pescara.

—

FOGGIA INCEDIT-BISCEGLIE 0-3

RETI: 12′ pt Maffei, 22′ st Lopez, 27′ st Lavopa

FOGGIA INCEDIT: Distasio, Rubino, Forziati, Stele (7′ pt Cortopasso), Delle Noci, Dembele, Joof, Kamara, Coco, Siclari (30′ st Ambrosino), Suriano. All. Scopece.

BISCEGLIE: Baietti, Taccogna, Graziano, Visani, De Luca A., Cifarelli (21′ st Mbodji), Martino, Lavopa (32′ st Martinez), Castro (22′ st Citro), Amoroso (13′ st Sene), Maffei (13′ st Lopez). All. Di Meo.

ARBITRO: D’Erario di Bari.