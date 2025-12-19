foto: Mesagne, nuova capolistaph: FB Mesagne Calcio 2000
PROMOZIONE/B – Il Mesagne scalza l’Ostuni dalla vetta. Ok Taviano, Manduria e Matino: i tabellini della 16ª
Il Mesagne batte nello scontro diretto l’Ostuni, lo scavalca e si inerpica in vetta alla classifica di Promozione girone B dopo la sedicesima giornata. Lo Squinzano non approfitta appieno dello scontro diretto e torna a casa con un pari da Leverano, sesta forza del girone subito dietro il Taviano che regola senza troppi problemi un sempre più in caduta libera Copertino (tre punti nelle ultime sette). Il Manduria vince a Sava e mantiene il quarto posto, guadagnando due lunghezze sullo Squinzano. In coda seconda vittoria consecutiva per il Matino che supera di misura il Bagnolo e si toglie momentaneamente dalla zona retrocessione diretta.
I tabellini della 16esima:
MESAGNE-OSTUNI 1-0
RETI: 40′ st Mbaki
MESAGNE: Colapietro, Diop, Ndiaye B., Gningue M., Ribezzi (1′ st Mbaki), Ndiaye A., Perrino, Ndom, De Carlo, Manta And. (18′ st Taveri), Manta Ale. (14′ st Fatty, 42′ st Gningue L.). b. Funaro.
OSTUNI: Pizzaleo, Kola, Parisi, Carlucci, Gomez, Semeraro (17′ st Tamburrano), Bari (8′ st Lettieri), Narducci (35′ st De Pasquale), Caruso (1′ st Thiam), Balanda, Sowe. All. Bruni.
ARBITRO: Fiorino di Bari.
—
TERRE DI ACAYA E ROCA-TRICASE 0-0
TERRE DI AeR: Franco, Raffin, Conte, Mingiano (29′ st Bolognese), Garcia, Cisternino, Maraschio, Almeyra (36′ st Trovè), Piccinno (36′ st Diop), Espindola, Rizzo. All. Colagiorgio.
TRICASE: Esposito, Puzzovio, Maiolo; Caracciolo, Moretto (19′ st Coulibaly), Cavalieri, Amico, Palumbo, De Giorgi (48′ st Sanapo), Manisi, Ruibal. All. Mitri.
ARBITRO: Lembo di Bari.
—
LEVERANO-SQUINZANO 1-1
RETI: 1′ pt Sanyang (L), 5′ st aut. Suppressa (S)
LEVERANO: Bardoscia, Manca (25′ st Colao), Rutigliano, De Luca, De Pascalis, Suppressa, Sanyang, Spedicato (30′ st Pasculli), Magoia, Laena (40′ st Alemanno), Mariano. All. Lentini.
SQUINZANO: Partal, Longo, Indirli, Greco, Poleti, Iaia (18′ st Caragnulo), Brue, Cocciolo, Pignataro, Ancora, Guadadiello (25′ st Nuzzo). All. Politi.
ARBITRO: Mongelli di Lecce.
—
TAVIANO-COPERTINO 3-1
RETI: 13′ pt Carrozza (T), 17′ pt Falco (C), 34′ pt rig. e 12′ st Iurato (T)
TAVIANO: Palma, Carrozza, Ferilli (1′ st Spinelli), Liquori (43′ st Hoxha), Alessandrì, Portaccio, Levanto (32′ st Savino), Giannotti, Gennari, Castrì (45′ st Orfano), Iurato (22′ st Coppola). All. Costantini.
COPERTINO: Margiotta, Sperti, Della Bona (22′ st Faggiano), Bruno, Stella, Leo, Ciccarese D., Lorenzo (14′ st Greco), Falco (28′ st Prete), Franco (45′ st Ciccarese R.), Taurino. All. Renna.
ARBITRO: Posado di Bari.
—
SAVA-MANDURIA 0-2
RETI: 25′ st Galvan, 33′ st Siverio
SAVA: Bufano, Pinto, Neris, Lippo, Cicala (45′ st Petronelli), Panico (40′ st Lomartire); Spataro, Richella, Gatto, Itta (29′ st Camarda), Mirizzi (35′ st Leo). All. Malacari.
MANDURIA: Passaseo, Paternello (41′ st Giaracuni), De Mitri, Stranieri, Solimeno (18′ st Donno), Zizzi, Caputo (18′ st Palumbo), Romano, Siverio (34′ st Teixeira), Galvan (29′ st Cecchin), Cilenti. All. Tartaglia.
ARBITRO: Dicorato di Barletta.
—
ARBORIS BELLI-GINOSA 0-1
RETI: 27′ st Molina
ARBORIS BELLI: Schina, Manfredi, Terrafino (48′ st Turnone), Urrutia, Pascale (40′ st Montecinos), Avella, Moretti, Greco (37′ st Torrisi), Di Lonardo (45′ pt Longo D.), Longo L., Taldone. All. Calicchio.
GINOSA: Randino, Fede (17′ pt Cimmarusti), Lavazza, Sernia (22′ st Sergio), Carlucci, Ventura, Coronese M. (34′ st Verdano), Telesca, Viana (16 st Molina), Panzarea, Faccini (26′ st Lovecchio). All. Sportelli.
ARBITRO: Bisanti di Casarano.
—
V. MATINO-BAGNOLO 1-0
RETI; 23′ st Ciriolo
V. MATINO: De Luca, Pinto, Dorini, Giannuzzi, Pino, De Lorenzis, Marocco (30′ st Schirosi), De Vito (23′ st Seclì), Potenza (10′ st Ciriolo, 35′ st Darboe), Garcia, Mancarella. All. Mauro.
BAGNOLO: Provenzano, Mastria, Angelini (12′ st Cariddi), Lancian0, Salvatore, Chiri, De Blasi (21′ st Piscopo), Mariano, Afrune, Toure, Abbadessa (30′ st Coluccia). All. Bray.
ARBITRO: Albione di Lecce.
—
CAROVIGNO-TREPUZZI 1-1
RETI: 24′ st De Marco (T), 35′ st rig. Turco F. (C)
CAROVIGNO: Cervellera, Jarju, Petracca (41′ st Visaggio), Caramia, Albano (1′ st Scoditti), Kidiera, Perrone M., Kaba, Turco F., Lombardi (15′ st Turco M.), Di Giulio. All. Di Serio.
TREPUZZI: Chesanovskyi, Fraschetta, Ndiaye, Souare, Brindisino, De Marco, Durante (37′ st Giannuzzi), Scardia (3′ pt Spagnolo), Diallo, Agui, Greco. All. Epifani.
ARBITRO: Farella di Taranto.
—
R. PUTIGNANO-V. LOCOROTONDO 3-0
RETI: 28′ pt Colucci rig., 8′ st Novelli rig., 33′ st Daddato
R. PUTIGNANO: Loliva, TAddeo, Nitti, Mezzapesa, Intini (35′ st Caliò F.), Amendolagine, Fornaro, Laera, Daugenti, Novelli (30′ st Daddato), Colucci. All. Messina.
V. LOCOROTONDO: Palmisano D., Colucci, Legrottaglie (32′ pt Pentassuglia), Prete, Palazzo, Lacirignola, Keita (25′ st Natale J.), Neglia, Quazzico (23′ st Romanazzo), Mastronardi, Natale R. All. Calabretto.
ARBITRO: Dileo di Barletta.