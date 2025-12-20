SPORT & INCLUSIONE – Mamanet Salento, quando lo sport unisce le donne e crea rete sociale

Una nuova disciplina sportiva che unisce l’attività motoria all’inclusione sociale è il Mamanet, progetto Donne in Rete, che, alle nostre latitudini, è rappresentato dall’Asd Mamanet Salento presieduta da Luigi Antonio De Luca. Si tratta di una disciplina sportiva e sociale di forte rilevanza che coinvolge le province di Lecce, Brindisi e Taranto. L’associazione aderisce al progetto Sport per Tutte/i, promuovendo uno sport inclusivo, capace di unire divertimento, benessere e partecipazione attiva.

Nel Salento è stato presentato il più imponente Meeting Mamanet mai realizzato sul territorio, ottenendo il patrocinio della Regione Puglia, delle Province salentine, delle Commissioni Pari Opportunità e di numerosi Comuni, oltre al sostegno dell’Associazione Nazionale DisabilmenteMamme.

Il progetto “Mamanet Salento in Rete” è un meeting interprovinciale itinerante che intreccia sport, formazione e inclusione attraverso cinque percorsi: Mamanet Classico, Famiglia, Dolce (over 65), Inclusivo e Beach. Obiettivo centrale è la promozione di valori come integrazione, socializzazione, prevenzione della salute femminile, contrasto alla violenza di genere e valorizzazione del territorio.

Si gioca su un campo da pallavolo, di solito in sei contro sei. Le regole sono principalmente quelle della pallavolo ma con la possibilità di bloccare il pallone e di fare al massimo due passaggi prima di rilanciarlo nell’altro campo.

Il Mamanet è una disciplina aperta a tutte le donne, senza distinzione di età, etnia o religione, e oggi coinvolge centinaia di atlete in oltre il 70% del territorio salentino, creando una rete sociale e sportiva diffusa. Accanto alle attività itineranti, l’associazione organizza tornei, workshop e il prestigioso Open Mamanet del Salento, che assegna il titolo di Campione del Mamanet Salento.

Nata in Israele da un’idea di Ofra Abramovich, la disciplina è oggi una realtà in forte crescita anche in Italia. Asd Mamanet Salento partecipa regolarmente a competizioni nazionali e internazionali, confermandosi un progetto che dà voce alle donne attraverso lo sport.

Mamanet Salento promuove anche lo Sportello Donna, un numero di telefono per informazioni, supporto, ascolto e consulenza, strumento pensato per combattere la violenza sulle donne ma anche per sensibilizzare alla prevenzione contro il tumore al seno e per favorire l’inclusione sociale. I numeri: 328-7416666 (Amalia), 328-7834281 (Claudia), 328-6616953 (Katia).

Tutte le info su Mamanet Salento sono sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/MamanetSalento