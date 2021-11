LECCE – Sottoscritta una lunga partnership con Deghi. Paglialunga: “Per noi un vanto esserci su quella maglia”

L’Us Lecce ufficializza un nuovo sponsor. “Partiti da un’idea di collaborazione annuale, nata a inizio anno – si legge nella nota della società – l’Us Lecce e Deghi comunicano l’accordo di sponsorizzazione che durerà per cinque stagioni sportive, sviluppando, così, un progetto a lungo termine, insieme per il nostro territorio. Deghi, azienda salentina in grande crescita, prima in Italia per la vendita online di arredo bagno, giardino e interni, affianca da oggi il proprio marchio a quello dell’Us Lecce, garantendo la propria presenza in qualunque categoria professionistica la compagine giallorossa dovesse trovarsi a militare, occupando gli spazi sulla maglia nelle diverse stagioni”.

La società annuncia che “troveremo Deghi sulla maglia come back sponsor già a partire dalla prossima gara interna contro il Parma”.

Le parole di Sticchi Damiani: “Volevo ufficiale personalmente l’accordo che abbiamo concluso oggi con l’azienda Deghi che si lega all’Us Lecce per cinque anni. Un accordo storico perché non era mai successo che un’azienda di legasse per così tanto tempo. Sarà il back-sponsor sulla maglia, a partire già dalla gara col Parma. Al di là dei numeri, questo è un accordo che si trova sulla passione perché con Alberto (Paglialunga, ndr) abbiamo trovato la quadra in pochi minuti, è una persona che ama questa maglia, un tifoso del Lecce che ha frequentato la curva da ragazzo e che ha raggiunto l’apice a livello imprenditoriale, diventando ormai una realtà nazionale. Ha deciso di legarsi alla squadra della sua città e abbiamo colto l’occasione con grande entusiasmo. La nostra maglia è interamente legata a marchi di aziende del nostro territorio e oggi l’abbiamo completata con un’eccellenza del nostro territorio“.

Così Paglialunga: “Grazie al presidente, approfitto per ringraziare tutte le persone che mi hanno permesso di realizzare questo sogno. Per noi è un onore stare su quella maglia, è un motivo di grande vanto. Ogni volta che vinciamo un premio nazionale, ricordiamo a tutti che siamo salentini. Siamo 160 ragazzi, 160 famiglie e inseguiamo un sogno, oggi lo abbiamo raggiunto e mai avrei pensato di poterlo raggiungere. Ringrazio il presidente e la società che hanno accolto la mia richiesta di partnership lunga in poco tempo. Spero che questo accordo possa portare a grandi risultati”.

(foto: il presidente Saverio Sticchi Damiani e il patron di Deghi, Alberto Paglialunga)

(ultimo aggiornamento: 05.11.2021 19.45)