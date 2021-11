LECCE – Oltrepassata quota 15mila biglietti, il Via del Mare offrirà un gran colpo d’occhio per la sfida al Parma

Si va verso il tutto esaurito, compatibilmente alle prescrizioni sulla capienza, ridotta, al momento, al 75%. Il Via del Mare, domani pomeriggio, darà la giusta cornice a uno dei match più attesi della stagione, quello tra Lecce e Parma, due delle favorite al salto di categoria.

Alle 19.30 di ieri, come informa la società, sono stati venduti 15.800 tagliandi e risultano al completo i settori Curva Nord, Poltronissime, Tribuna Est Superiore e Curva Sud Superiore.

Si tratta del primo pienone dopo l’ondata di Covid che, da marzo 2020, ha chiuso gli stadi, e non solo. L’ultima volta che il Via del Mare era stato così pieno, seppur con capienza al 100%, era stato in Lecce-Atalanta del 1° marzo 2020, dopo la quale, poi, la situazione sanitaria precipitò in tutto il Paese.

(foto: il Via del Mare in una foto d’archivio del 2019)