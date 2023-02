LECCE – Soffia forte il vento di Primavera: Frosinone al tappeto, i lupetti sono primi!

Sesta vittoria consecutiva, ottavo risultato utile di fila, successo di misura sul Frosinone e vetta della classifica, a braccetto col Torino. La Primavera del Lecce non smette di stupire, piegando – non senza difficoltà – un buon Frosinone con le reti di Corfitzen, Burnete su rigore e Daka. Per i ciociari, momentaneo 1-1 di Cangianiello (gol dubbio) e rete del 2-3 a pochi secondi dal triplice fischio ad opera di Bracaglia.

Non c’è capitan Vulturar, squalificato, tra i giallorossi. Coppitelli schiera Berisha nel ruolo del rumeno con McJannet lanciato dal primo minuto come mezzala sinistra, anche se poi l’irlandese scambierà spesso posizione con Samek. I ciociari arrivano a Lecce sulla scorta di una buona posizione di classifica (erano a pari punti col Lecce) e di cinque risultati utili consecutivi. Prima fase di studio con due buone iniziative di Berisha e Salomaa. Alla mezzora si sbloccano gli equilibri: verticalizzazione di Samek a sinistra per Salomaa, cross al centro per l’esterno opposto Corfitzen che scarica il piattone alle spalle di Palmisani per il suo terzo gol stagionale. Il danese potrebbe fare bis dopo tre minuti: Burnete recupera un pallone e lo lancia a destra, stop a seguire, ingresso in area ma tiro centrale e Palmisani si salva. Gol mancato, gol subito: incertezza a metà campo, Tanzaniello prende palla ai 30 metri, si accentra e lascia partire un destro che batte sotto la traversa. Il pallone rimbalza nei pressi della linea e, in mancanza della tecnologia, la patata bollente spetta ad arbitro e guardalinee. Gol Frosinone, ma nemmeno il replay sembra scacciare ogni dubbio. A nostro avviso, la palla non era entrata completamente, ma tant’è. Il Lecce non protesta. Prima del riposo, altre due occasioni, una per parte. Al 44′, cross teso in area di Corfitzen e uscita di pugno di Palmisani. Capovolgimento di fronte: palla che spiove in area, McJannet trattiene un avversario, arriva a rimorchio Bracaglia che, di testa, mette alto di un soffio. Si va al riposo sull’1-1.

I primi 20 minuti della ripresa scorrono via senza grossi sussulti. Al 66′ McJannet si guadagna una punizione che Berisha scodella in area, senza che nessuno dei suoi compagni si faccia trovare pronto per il tocco sotto misura. Idem al 70′: stavolta è Dorgu a mancare il comodo tap-in da due passi. L’esterno difensivo danese, poi, cambia marcia e va sul fondo, palla al centro per il neo entrato Daka, anticipato di un soffio. Sarà proprio l’italo-albanese a cambiare la gara: minuto 80′, Burnete recupera l’ennesimo pallone e lancia Daka in area, steso da un difensore ciociaro. Rigore netto, Burnete batte centralmente e fa esplodere il Via del Mare per il 2-1 Lecce. Per il rumeno, quarta gara consecutiva con gol, ottavo centro stagionale. Trovato il vantaggio, il Lecce si risistema tatticamente ma non rinuncia a pungere in ripartenza. E al minuto 86 arriva il terzo gol: solita punizione velenosa di Berisha in area, Palmisani manca clamorosamente la presa e Daka ne approfitta per mettere dentro il gol del 3-1. Il Frosinone è sulle gambe ma continua ad attaccare, trovando il punto del 2-3 proprio un secondo prima del triplice fischio, grazie a Bracaglia.

Finisce in gloria per il Lecce che appaia il Torino in vetta alla classifica e scavalca la Roma, clamorosamente battuta a Bologna. Prossimo impegno, domenica 19 a Bogliasco contro la Sampdoria. Kick-off alle 10.30.

—

IL TABELLINO

Lecce, stadio “Via del Mare”

mercoledì 15 febbraio 2023, ore 18

Primavera 1 2022/23, giornata 19

LECCE-FROSINONE 3-2

RETI: 30′ Corfitzen (L), 36′ Cangianiello (F), 81′ Burnete rig. (L), 86′ Daka (L), 90+4′ Bracaglia (F)

LECCE (4-3-3): Borbei – Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu – McJannet, Berisha, Samek (79′ Minerva) – Corfitzen (89′ Russo), Burnete, Salomaa (71′ Daka). A disp. Moccia, Leone, Bruhn, Bruns, Nikko, Borgo, Hegland, Kljun, Davis. All. Federico Coppitelli.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani – Ferrieri, Pahic, Mastrelli, Bracaglia – Mulattieri (75′ Pera), Peres (70′ Milazzo), Cangianiello (83′ Jirillo) – Afi (83′ Voncina), Selvini, Condello. A disp. Di Chiara, Rosati, Stefanelli, Gomes, Pozzi, Macej, Stazi, Maura. All. Giorgio Gorgone.

ARBITRO: Enrico Gigliotti sez. Cosenza (Pintaudi-Russo).

NOTE: Ammoniti Corfitzen, Daka (L), Cangianiello, Bracaglia (F). Fine pt. 45:05, fine st. 94:05.