Prima Categoria/C, Seconda Categoria/C, Coppa Puglia: il Giudice sportivo, gare del 12.02.2023

Provvedimenti del Giudice sportivo dopo le gare del 12 febbraio 2023 in Prima e Seconda Categoria girone C Puglia e in Coppa Puglia, gare dell’8 febbraio.

NB: Tra parentesi, le giornate di squalifica

PRIMA CATEGORIA/C

CAPO DI LEUCA:

CURSI: Luigi Vergari (1)

DB MANDURIA:

FRAGAGNANO:

F. MICCOLI:

GALATINA: Jacopo Mancarella (1, Coppa Puglia)

P. GALATONE: Benito M. Fracella (1)

R. REFUGEES:

RUFFANO: Andrea Seclì (1); Giuseppe Desiderato (1)

SD PARABITA: Lorenzo Manco (dir., fino al 16-03-23); Luigi Gaetani (2); Marco Torsello (1); Ugo Gabrieli (1)

SECLÌ: Carlo Vogna (dir., fino al 16-03-23)

VERNOLE: Salvatore Capasa (1); Alessio D. Delle Site (1, Coppa Puglia); Christian De Nigris (1, Coppa Puglia)

VIRTUS LECCE: Andrea De Pascalis (mass., fino al 16-03-23); Alessandro Stozzetti (2)

ZOLLINO:

—

SECONDA CATEGORIA/C

ALESSANO:

F. MONTERONI: Alex Freuli (2); Gianmaria Gatto (1); Marco Chiriatti (1)

G. ARADEO: Lorenzo Zollino (1)

KP GALLIPOLI: Marco Della Rocca (1)

MELPIGNANO:

P. BAGNOLO: Gabriele Campa (1)

POGGIARDO: Marco Cianci (1)

REAL NEVIANO:

SG SURBO: Massimo Erroi (dir., fino al 28-02-23); Alessandro Conte (1)

SOLETO:

SP VERNOTICO: Ammenda di 100 euro; Marco Pagliara (1); Matteo Macchia (1); Souareba Bayo (1)

TRICASE ASD: Marco Russo (1)

V. SAN PANCRAZIO:

VS TORCHIAROLO: Roberto Cennamo (1)