TIRO CON L’ARCO – A Lecce attesi 170 arcieri per le qualificazioni al Campionato Italiano Indoor

Sono attesi circa 170 arcieri provenienti da 24 società pugliesi al Palasport “San Giuseppe da Copertino” di Lecce, dove, domenica 19 febbraio (start ore 9), si svolgerà la gara indoor a 18 mt di tiro con l’arco. L’evento, organizzato dalla Evò Acrhery Team di San Cesario di Lecce, è aperto a tutte le classi e divisioni e sarà valido per la qualificazione al prossimo Campionato Italiano Indoor 2023.

La gara consiste in una prima fase, nella quale ogni arciere scaglierà venti serie di tre frecce su un bersaglio posto a 18 mt. Alla fine di questa fase, si determineranno i vincitori di classe e si passerà ad una seconda fase, nella quale gli arcieri si affronteranno in match individuali e a squadre per determinare i vincitori assoluti del campionato.

Alla fine dei match, ci sarà la premiazione e l’assegnazione dei titoli, individuali e a squadre, di Campione Regionale Indoor 2023.