CICLISMO – Mtb, aperte le iscrizioni per la X Marathon del Salento: tante le novità

Sono ormai ufficialmente, da un paio di settimane, le iscrizioni per la X edizione della Marathon del Salento, evento sportivo di rilevanza nazionale per la mountain bike, in programma per il 16 aprile prossimo sul tracciato del Parco Naturale “Litorale di Ugento”. Il tutto, con l’organizzazione di Mtb Casarano e Terra Russa. Punto di partenza e punto di arrivo saranno la Pista Salentina di Torre San Giovanni (marina di Ugento).

Tante le novità dell’edizione 2023. Si potrà scegliere tra tre percorsi, in luogo dei due classici: Marathon (72 km), Granfondo (55 km), Escursionistico (33 km). Potranno partecipare, in modalità non competitiva, anche gli atleti con e-bike.

La Marathon del Salento s’inserisce nel circuito interregionale Trofeo dei Parchi Naturali che si articola su dieci tappe in altrettanti parchi italiani. Da quest’anno, la competizione rientra anche nel Challenge Mtb Puglia.

La quota d’iscrizione, sino al 10 marzo, è pari a 40 euro; dall’11 marzo al 9 aprile, sarà di 50 euro. Nell’edizione 2022, la Marathon è stata la competizione con il maggior numero di partenti del Centro-Sud Italia con 1.024 iscritti. Per info: marathondelsalento.it.