LECCE – ‘Sky’: tutto fatto per Cheddira, in serata la partenza per il Salento

Si sblocca l’operazione Walid Cheddira. L’attaccante marocchino, di proprietà del Napoli ma in prestito col Sassuolo, ha avuto il via libera dal club emiliano e, dunque, in serata partirà alla volta del Salento. La notizia è stata diffusa da Sky, poco fa.

Cheddira, dunque, ritroverà Eusebio Di Francesco che lo allenò nella sua miglior annata in Serie A col Frosinone, nel 2023/24, quando mise a segno sette gol e un assist in 36 partite.

Per la fascia destra difensiva, visto il probabile addio di Christ-Owen Kouassi, che ha racimolato solo quattro presenze, Corvino avrebbe individuato il terzino destro della Carrarese, Simone Zanon, classe 2001, che, sotto la guida di Antonio Calabro, sta vivendo la sua miglior stagione nel campionato cadetto. Quest’anno Zenon ha già messo a segno due gol e tre assist come esterno di centrocampo nel 3-1-4-2 dell’allenatore salentino.