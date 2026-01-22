ATLETICA – Nei CdS di Grottaglie spicca l’oro di Marco Primavera (Atletica Salento)

Risultati di rilievo per atleti e club salentini dei recenti Campionati regionali di Società (CDS) svoltisi a Grottaglie domenica scorsa.

La copertina va a Marco Primavera (Atletica Salento) che ha dominato la gara Allievi tagliando il traguardo in solitaria.

L’Atletica Salento ha colto anche altri ottimi risultati, come il settimo posto di Gabriele Lezzi e l’ottavo di Flavio De Iaco, numeri che hanno portato il sodalizio salentino a sfiorare il colpaccio nel CDS, conquistando un pesantissimo secondo posto regionale dietro gli Amatori Acquaviva che taglia il traguardo per le finali in programma il 22 febbraio a Marinella di Selinunte – frazione di Castelvetrano (TP).

Anche nel Cross Corto maschile (3 km) si è fatta onore l’Atletica Salento con Emanuele Capasa che ha sfiorato il podio, chiudendo al quarto posto che lo conferma come uno dei migliori interpreti regionali della distanza.

Nei Cadetti spiccano il settimo posto di Lorenzo De Pascalis (Abacus Villa Baldassarri) e il sesto posto di Marta De Mitri (Atletica Tricase).

Nelle gare lunghe, entra nella top ten (nona assoluta) Stefania Scatigna (Salento Athetics) nella 8 km donne. Tra gli Juniores è sempre l’Atletica Salento protagonista con il quinto posto di Riccardo Moscogiuri.